五月天武漢騷 黃牛黨召百人拆欄硬闖 保安遭攻擊 主辦報警處理

娛樂組

五月天武漢4場演唱會本月22日端午節當天開鑼，門票火速售罄。開騷前場外發生黃牛黨帶領數百人企圖硬闖入場事件，網上瘋傳現場情况短片，有人在場外號召數百名沒有門票的粉絲，硬拆護欄試圖強行進場，現場極度混亂。網上流傳的短片聽到有人拿出鉗子破壞護欄說：「剪掉，快剪掉，小心手，小心點。」一批民眾集體往場館方向衝過去，保安上前阻止，但被人噴辣椒水，險象環生。大批人衝過第一道圍欄，但在第二道圍欄被攔下及勸喻回去。

網民斥黃牛黨行為囂張

主辦單位表示就此事報警，警方正在追捕涉事黃牛黨，將面臨相關罰則。據稱因有很多歌迷買黃牛飛時買到假票，深深不忿才出現是次事件。有主辦單位工作人員透露當時有人帶頭，拿出液壓鉗拆開圍欄，還用辣椒水噴保安的眼睛，其他人跟着衝進去想免費睇騷。

企圖硬闖場館影片傳出後，很多網民對黃牛黨的囂張行徑感到驚訝，認為要嚴懲。有網民稱黃牛黨帶人硬闖演唱會場館非首次，所以主辦單位會設很多關卡，但今次向保安噴辣椒水，行為很誇張。

五月天未受影響 食糭應節

演唱會場外一度混亂，但有指當時大部分粉絲都好守秩序，當晚正式開騷後，不少無票未能入場的歌迷，聚集在場外聽歌，估計有過萬人，場面墟冚。五月天未受事件影響，主音阿信演唱會上拿出糭子應節，跟隊友笑言猜贏的吃糉，輸的吃葉。