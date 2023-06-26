明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄧麗欣笑稱追「女」成功宣布「封肚」

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）與單立文（豹哥）擔任健康教育大使，拍攝宣傳短片，宣揚預防帶狀疱疹病毒（俗稱生蛇）信息。二人昨日現身商場，透過玩遊戲分享有關資訊。Stephy承認有時工作太忙，或者受壓力影響，會突然胃痛不適，慶幸從未生蛇，但試過免疫力下降引致嚴重皮膚敏感，雙腿和腰部痕癢不止出現紅腫，難以入睡。豹哥的姐姐、弟弟及外父，均有生蛇經歷，因此他打了預防針有備無患。

Stephy為健康日常保持適量運動、學打座、食得清淡和盡量控制情緒。提到在社交網分享湊B餵奶照，Stephy笑言照顧小朋友是紓壓方法之一。笑她母愛爆發，Stephy說：「望着契女真的會開心些，但當BB喊，都是交回給她媽咪照顧。之前我已有兩契仔，好想『追個女』，今次『追到』，可以『封肚』喇。」

豹哥難忘飛機甩窗框

李施嬅日前乘搭飛機離港途中，遇上突發故障，幸有驚無險。豹哥透露施嬅已傳信息和在社交網報平安，放下心頭大石。他覺得藝人常出門工作，搭飛機時應多注意安全，又自爆曾遇難忘經歷，「有次在馬來西亞乘坐螺旋槳飛機，臨起飛前窗框突然跌下來，空姐竟然若無其事裝回窗框，然後請我食雪條當沒事」。Stephy聞言亦分享有次上機便睡覺，睡醒發現仍留在原地，原來航機受天氣惡劣影響折返，被困在機上10多小時。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕單立文（豹哥） 鄧麗欣(Stephy)

上 / 下一篇新聞