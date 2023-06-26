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娛樂

伙袁詠儀為新片造勢人山人海 周潤發感驚喜 預告隨時戲院謝票

別叫我〝賭神〞｜袁詠儀偶像面前唔敢拍反枱戲 周潤發開腔鼓勵
白只認去年與顏卓靈分手 再見亦是好朋友 拒透露箇中原因

【明報專訊】周潤發（發哥）近期忙到各處宣傳主演電影《別叫我“賭神”》，前日到澳門出席首映見面會後，昨日拉大隊到觀塘首映禮造勢，吸引數百市民圍觀。發哥久未在港出席大型活動，見到人山人海心情既驚且喜，他開心跟全場觀眾自拍，感覺震撼。發哥日前到戲院謝票，開心觀眾反應正面，預告會隨時再入場謝票。至於會否跟團隊再開新戲？發哥稱袁詠儀角色已死，好難拍續集，或開喜劇名為《我唔係好精神》。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

發哥與袁詠儀（靚靚）、方中信、柯煒林、安志杰、白只、蔡一智、盧慧敏、王菀之、出品人陳薈蓮（發嫂）昨日出席《別叫我“賭神”》首映，發哥率領團隊緩步跑出場，跟大家打招呼：「歡迎大家，多謝大家來，祝各位身體健康、龍馬精神。」他透露新片充滿社會責任，是社會的縮影，兼且很有溫情，因而打動他參演。

靚靚形容與發哥合作是夢寐以求的事，「這個機會我想了30年。拍戲時，發哥畀我很多意見，見到他我緊張到不敢演反枱場面，他鼓勵我說『做啦，你係影后』」。王菀之以特別嘉賓身分亮相，出場即獲發哥拖着，發哥提到因王菀之的角色出現引致「老婆」靚靚離世，兩人於台上情深對望。熱愛拍照的發哥大玩自拍，跟全場觀眾大合照，然後叫所有市民打開手機AirDrop功能，希望即場分享合照給大家，可惜因網絡問題而失敗，他表示之後透過社交平台發放照片。發哥率領眾演員衝線和祝酒，預祝票房大賣。

發哥自嘲失業人士

發哥、靚靚與柯煒林一起受訪，發哥表示久未出席香港大型活動，見到人山人海，心情既驚又喜，祝酒飲完香檳有點暈船浪感覺，跟全場大合照一幕，最令他感到震撼。談到他日前驚喜現身戲院謝票，發哥稱觀眾反應很正面，打算再入場見觀眾，「我跑完步，可以跑入戲院謝票，不過我早上6點幾跑步，大家會好早睇戲咩？」靚靚提議他改黃昏跑步，發哥笑說：「我無所謂，我係失業人士，沒有事情要做就走幾場，早午晚、消夜和子夜場都可以。」

發哥轉數快 靚靚難以招架

靚靚笑稱自己多在終點做啦啦隊，好難追到發哥進度，「我跟發哥跑過一兩次，但是太早，他說等天氣涼少少會改下午4點跑步，到時會見到」。被問跑步會否帶名牌包包，發哥笑稱靚靚是跑步健將，又稱對方的名牌手袋都是裝名貴珠寶。靚靚說沒有，發哥說：「咁叫你老公張智霖買珠寶畀你啦。」

發哥與團隊合作愉快，會否開戲再續前緣？他笑稱靚靚角色已死，好難拍續集，若開喜劇，戲名要改為《我唔係好精神》。靚靚說：「我想發哥再演無綫劇《親情》木嘴暉那種角色，他本身好木嘴，轉數好快，我好難招架，好想知發哥平時吃什麼？」發哥透露平時常食魚肝油補腦。

白只認與顏卓靈分手

白只在台上透露角色不用跑步，拍戲時響應發哥開工前跑步，自認體能麻麻，試過頭暈差不多休克，要立即停下來休息，拍完戲後有跟發哥練跑3個月，「我當時又肥又論盡，多謝發哥很照顧我，見我落後會跑番轉頭找我。拍這部戲，另一樣開心是認識到智叔（廖啟智），他有時跑步都會擔當助教照顧我」。

有傳他跟拍拖7年的顏卓靈去年分手，白子承認彼此已分開一段時間，現在仍然是好朋友。問到有否覺得可惜，分手是否涉及第三者？白只無奈說：「沒什麼可以講。（心情已平復？）其實都過了一段時間，大家都好ok。」

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相關字詞﹕白只 安志杰 袁詠儀（靚靚） 別叫我“賭神” 周潤發（發哥）

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