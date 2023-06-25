【開箱】《新．幪面超人》 庵野秀明對日本特攝經典的最高致敬

結構簡單的正邪之戰

眾所周知，庵野秀明從小已是特攝片迷，對於1970年代面世的《幪面超人》劇集更是如數家珍，從他處理《新．幪面超人》第一場戲，池松壯亮扮演「本鄉猛」為救恩師綠川博士的女兒瑠璃子（濱邊美波飾），首次變身幪面超人對付邪惡組織SHOCKER成員，全段戲分長約20分鐘，由劇情、動作到鏡頭調動，幾乎完美複製《幪面超人》電視劇首集內容，可說是庵野對原作的最高致敬。

庵野秀明作品一向群星拱照，《新．幪面超人》亦不例外，除了《男人真命苦》池松壯亮與《我想吃掉你的胰臟》濱邊美波分別飾演男女主角外，還有扮演SHOCKER製造的蜘蛛（大森南朋聲演）、蠍子（長澤正美飾）、黃蜂（西野七瀨飾）、螳螂混變色龍（本鄉奏多飾）及蝴蝶（森山未來飾）等怪人，加上竹野內豐和齋藤工飾演政府情報機關人員，就算不是特攝片迷，也不會因故事陌生而感覺疏離。

《新．幪面超人》結構簡單，無非是正邪大戰的戲碼，故事由綠川博士脫離邪惡組織SHOCKER說起，前者不滿組織上下均以「為人類謀求幸福」為藉口，公然濫殺無辜，於是秘密改造本鄉猛成為幪面超人，跟他的女兒瑠璃子攜手阻止SHOCKER惡行；SHOCKER亦非坐以待斃，派出多名改造人展開追殺行動。

電影以連場動作戲作為推動劇情的手段，由本鄉猛首次變身並血腥擊斃一眾SHOCKER嘍囉和蜘蛛怪人開始，內心感到無比震驚；到瑠璃子質疑本鄉猛是否適合擔任幪面超人，於是隻身對付蝙蝠怪人；其後本鄉猛目睹瑠璃子犧牲，終於下定決心，不單為綠川父女報仇，更要阻止SHOCKER罪行，每次出動都呈現內心鬥爭和變化，池松壯亮演來稱職，濱邊美波更是搶鏡，表面上冷若冰霜，直至接納本鄉猛為拍檔後，終於露出滿意笑容，演來層次分明。另外，她跟西野七瀨扮演黃蜂怪人的女性情誼亦頗為動人。

製作費被指逾20億日圓

曾跟庵野秀明合作《新．超人》的長澤正美，客串《新．幪面超人》扮演蠍子怪人，雖然只有短短幾分鐘戲分，亦沒有跟本鄉猛或瑠璃子交手，但她把反派角色的瘋狂和囂張個性表露無遺，輕易把其他怪人比下去。

庵野秀明保留原作精神之餘，不忘創新和補完，例如《你的鳥兒能唱歌》影帝柄本佑飾演幪面超人2號（一文字隼人）的來源，便跟原著不同。根據電視版劇情，藤岡弘飾演幪面超人1號（本鄉猛）得悉組織秘密製造2號，趁後者被洗腦前，先把他救出，從此成為親密戰友，亦帶出「傳承」主題。現實是幪面超人2號的出現，是因為藤岡弘拍攝期間撞車受傷，電視台為免節目腰斬而臨時找接班人，結果大受歡迎。

電影版的幪面超人2號甫出場已被組織洗腦，後來獲得瑠璃子的還原記憶，並為她遭殺死一事感內疚，才決定幫助1號，聯手對付SHOCKER，這個故事設定明顯較為完整和可取。庵野秀明接受日媒訪問時，坦承有意開拍續集《新．幪面超人：假面之世界》，問題是今集票房僅收23億日圓（約1.26億港元），遠遜同系列作品如《真．哥斯拉》及《新．超人》，有傳本片製作費超過20億日圓（約1.1億港元），在賠本陰霾下，電影公司會否開綠燈？恐怕存在不少變數。不過，相比其他《幪面超人》電影過往只有數億日圓票房，本片已是同儕之冠，導演毋庸介懷。

上映日期：6月22日