Foo Fighters向已故鼓手致敬 金像影后姬蒂驚喜現身音樂節伴舞

Arctic Monkeys前日在主舞台掛頭牌演出,歷時90分鐘,不過粉絲失望之餘亦大表不滿,紛紛在社交平台留下劣評,稱Arctic Monkeys不少大熱歌曲,都改為較慢節奏,令粉絲難以跟着唱,並表示沉悶;尤其在Arctic Monkeys演出之前,The Foo Fighters驚喜現身,還帶來精彩演出,令樂迷抱怨更多。有人在社交網留言,「我對Arctic Monkeys真的很失望,對他們首張專輯的刺激感蕩然無存,這根本像Arctic Monkeys的爵士樂演出」;另一網民表示,「看到Arctic Monkeys的演出我很憤怒,非常沉悶,我不明白為什麽安排Foo Fighters在他們之前演出」;也有自稱一直很喜歡Arctic Monkeys的樂迷表示,對慢版編曲難以接受。

去年經歷鼓手Taylor Hawkins在哥倫比亞波哥大巡唱期間猝逝的Foo Fighters,自6年前參與Glastonbury音樂節後,前日驚喜現身,唱足1小時,引來不少樂迷尖叫。主音Dave Grohl更帶同17歲女兒Violet出場,合唱Dave寫給媽媽的歌曲《Show Me How》;這環節尾聲,Dave又把歌曲《Everlong》獻給去年逝世的隊友Taylor Hawkins,不少樂迷大呼感人。

Ron及Russell Mael組成的美國二人搖滾組合Sparks前日演出,亦邀請稀客到場;奧斯卡影后姬蒂白蘭芝最近為兩人的新歌《The Girl Is Crying In Her Latte》拍攝MV ,想不到對方亦到場站台,「大家都知道我們數周前推出了新專輯,所以今晚有個特別環節,很榮幸傑出演員姬蒂白蘭芝也來一起玩」。身穿黃色西裝的姬蒂戴綠框太陽眼鏡出場,當Sparks高歌,姬蒂即隨着節奏起舞。據悉兄弟組合Sparks去年在巴黎舉行的凱撒電影頒獎禮跟姬蒂認識,一年後邀請對方拍攝MV,沒想到她會答允。

另一方面,不少星級樂迷現身Glastonbury音樂節,像《永恆族》陳靜及其男友兼《少女失樂園》演員多明尼谷巴(Dominic Cooper)、《仙履奇緣》莉莉占士(Lily James)等。英國「萬人迷」碧咸(David Beckham)的兒子羅密歐及告魯斯亦分別與朋友到場。