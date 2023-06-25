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娛樂

Foo Fighters向已故鼓手致敬 金像影后姬蒂驚喜現身音樂節伴舞

【明報專訊】英國大型戶外音樂節Glastonbury每年6月開騷正值當地雨季，因此被樂迷戲謔為「泥漿音樂節」；上周開鑼，周五（23日）在主舞台掛頭牌演出的英國搖滾樂隊Arctic Monkeys，遭樂迷批評沉悶，反而秘密登場的Foo Fighters表現獲讚，主音Dave Grohl結尾以歌聲向去年猝逝的隊友兼鼓手Taylor Hawkins致敬，更帶來感人時刻；不過最叫粉絲訝異的是音樂會「稀客」、《情迷藍茉莉》金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）為美國二人組合 Sparks站台並翩翩起舞。

Arctic Monkeys前日在主舞台掛頭牌演出，歷時90分鐘，不過粉絲失望之餘亦大表不滿，紛紛在社交平台留下劣評，稱Arctic Monkeys不少大熱歌曲，都改為較慢節奏，令粉絲難以跟着唱，並表示沉悶；尤其在Arctic Monkeys演出之前，The Foo Fighters驚喜現身，還帶來精彩演出，令樂迷抱怨更多。有人在社交網留言，「我對Arctic Monkeys真的很失望，對他們首張專輯的刺激感蕩然無存，這根本像Arctic Monkeys的爵士樂演出」；另一網民表示，「看到Arctic Monkeys的演出我很憤怒，非常沉悶，我不明白為什麽安排Foo Fighters在他們之前演出」；也有自稱一直很喜歡Arctic Monkeys的樂迷表示，對慢版編曲難以接受。

去年經歷鼓手Taylor Hawkins在哥倫比亞波哥大巡唱期間猝逝的Foo Fighters，自6年前參與Glastonbury音樂節後，前日驚喜現身，唱足1小時，引來不少樂迷尖叫。主音Dave Grohl更帶同17歲女兒Violet出場，合唱Dave寫給媽媽的歌曲《Show Me How》；這環節尾聲，Dave又把歌曲《Everlong》獻給去年逝世的隊友Taylor Hawkins，不少樂迷大呼感人。

Ron及Russell Mael組成的美國二人搖滾組合Sparks前日演出，亦邀請稀客到場；奧斯卡影后姬蒂白蘭芝最近為兩人的新歌《The Girl Is Crying In Her Latte》拍攝MV ，想不到對方亦到場站台，「大家都知道我們數周前推出了新專輯，所以今晚有個特別環節，很榮幸傑出演員姬蒂白蘭芝也來一起玩」。身穿黃色西裝的姬蒂戴綠框太陽眼鏡出場，當Sparks高歌，姬蒂即隨着節奏起舞。據悉兄弟組合Sparks去年在巴黎舉行的凱撒電影頒獎禮跟姬蒂認識，一年後邀請對方拍攝MV，沒想到她會答允。

另一方面，不少星級樂迷現身Glastonbury音樂節，像《永恆族》陳靜及其男友兼《少女失樂園》演員多明尼谷巴（Dominic Cooper）、《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）等。英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的兒子羅密歐及告魯斯亦分別與朋友到場。

相關字詞﹕樂隊Foo Fighters 樂隊Arctic Monkeys Glastonbury音樂節 姬蒂白蘭芝

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