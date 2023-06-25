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娛樂

《中年2》第二輪海選面試 鄧兆榮唱《孩兒》獻父母 孫耀威細妹瑞士返港參賽

【明報專訊】無綫選秀真人騷《中年好聲音2》昨日舉行第二輪海選面試，肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐擔任評審，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、周吉佩和顏志恒亦在場。首輪海選有許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國參加，昨日有鄧兆尊弟弟鄧兆榮、孫耀威妹妹孫美賢參賽，其他參賽者有1993年《亞姐》的最上鏡小姐蔡美蘭、曾參加《全民造星III》的姜珈欣、1950年代著名女星葛蘭的孫新抱Rainbow、ViuTV前藝人羅沛琪（Pinky）及曾參加《超級巨聲》、在無綫做過7年主持的陳鴻碩。

曾志偉：有機突破5000人面試

曾志偉表示報名面試人數打破去年紀錄，目前達4000人，且水準比去年高，估計7月28日截止報名前有機會突破5000人，要選100強絕不容易。不少藝人親人參加，志偉認為跟首屆李玟二家姐李思林參賽有關，令大家知道藝人家屬身分參賽沒構成阻礙，他事前獲譚詠麟通知鄧兆榮參加面試，後來知道兆榮希望上台獻歌給已故父母，相信每名參賽者背後都有自己的故事。

鄧兆榮表示因最近憶起亡母（祥嫂洪金梅），揀選譚詠麟的《孩兒》送給父母，他獻唱時投入情感，惟忘記少許歌詞又不夠氣，承認太緊張。他有感人到中年有太多回憶，想鼓勵兩子要識感恩獲父母的愛。他說哥哥鄧兆尊支持他參賽，雖然自評表現不及格，但仍有信心入圍。

孫耀威胞妹孫美賢（Miranda）專程由瑞士返港面試，從事金融工作的她唱孫燕姿《天黑黑》，參賽為圓夢，因當年家人認為家中有一個歌手已足夠，希望她專心讀書，哥哥供她到海外升學。她稱哥哥支持參賽，有教她怎樣開聲，並提醒抱平常心和享受過程。不過她自覺表現麻麻，唱歌時驚到震。她育有兩名小朋友，希望以自己作榜樣鼓勵孩子追夢。

最上鏡《亞姐》蔡美蘭被肥媽狠批

1993年《亞姐》最上鏡小姐蔡美蘭稱3年前開設音樂教室，自我介紹時刻意提高聲調，在演繹鄧麗君的《漫步人生路》時，以懷舊打扮與舞姿配合獨特唱腔，令全場忍俊不禁，唱畢遭肥媽狠批甩嘴，唱功和說話奇特，她自我安慰因太緊張令腦海一片空白，平日說話不是這樣提高聲調。她未受打擊會改善。姜珈欣唱陳慧嫻《夜機》，評審有讚有彈，她指評審很有經驗及意見中肯，令她有得着。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕蔡美蘭 曾志偉 鄧兆榮 肥媽（Maria Cordero） 中年好聲音2

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