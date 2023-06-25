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娛樂

首次父子檔拍劇 吳大強吳偉豪齊嗌緊張有壓力

【明報專訊】71歲吳大強參加《中年好聲音》加入娛樂圈，昨日首次與吳偉豪父子檔合拍無綫新劇《非常檢控觀》，劇中吳偉豪是孤兒，自細由吳大強飾演的孤兒院院長湊大。吳大強坦言拍劇心情緊張壓力大，希望盡力做好達到監製及導演要求，可以繼續有得拍。他在旁看兒子拍攝時，才知一個鏡頭要拍好多次，真是「台上一分鐘，台下十年功」。吳偉豪對爸爸有信心，因對方有豐富人生經驗，隨時演得比他好，笑言自己可能無得撈！天氣酷熱，吳偉豪會照顧爸爸，吳大強相信自己體力沒問題。

記者：陳釗

吳偉豪與爸爸吳大強昨日聯同陳曉華、游嘉欣到錦田智趣樂園拍攝新劇《非常檢控觀》，該場戲講述喜歡吳偉豪的游嘉欣，誤會對方帶陳曉華見孤兒院院長吳大強而呷醋，還有吳氏父子一齊唱歌的場口。首次父子檔拍劇，吳大強笑說：「終於等到今日！」他稱心情比兒子緊張，平時都是享受唱歌，今次有機會拍劇，原來很多對白，所以都有壓力。吳偉豪向爸爸表示：「其實我都緊張，你唱歌比我好，如果拍劇也比我好，那我撈什麼？所以要加倍努力。」吳大強說：「我對你有信心，等你帶我入戲。」

大強盡力做好望繼續有劇拍

吳大強的院長角色要唱歌，是否為他度身訂做？他笑言不知道，但會盡力做好自己的第一次，希望達到監製和導演要求，繼續有得拍。他未埋位時一直在旁觀看兒子拍攝，才知一個鏡頭要拍很多次，給予他新體驗，「真的台上一分鐘，台下十年功」。吳偉豪對爸爸有信心，因演戲講求人生經驗，所以說不定比他演得好。吳大強謙稱：「看我點樣『食螺絲』吧！（下次可以要求劇組安排女朋友？）到了我這年紀不好了，希望演些勵志角色。」近日天氣酷熱，吳偉豪都擔心爸爸身體，會照顧好爸爸。吳大強表示體力能應付，完全無問題。

游嘉欣拍外景用一支蚊怕水

游嘉欣與吳偉豪劇中不乏親熱戲，前者笑稱親熱戲拍了七七八八，還差一場激吻戲未拍，不過電視尺度有限，都不會太激。陳曉華沒激吻戲，笑言激動情緒戲就有，因她飾演繼母，會遭「渣男」何廣沛言語暴力，之前每日開工都要喊，是很慘的角色。談到拍攝場地多蚊又多泥濘，身穿短褲的游嘉欣自稱惹蚊，每日開工差不多要把一支蚊怕水倒上身才有用。

相關字詞﹕《非常檢控觀》 游嘉欣 陳曉華 吳大強 吳偉豪

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