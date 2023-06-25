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娛樂

赴美開騷不擔心飛機故障 張敬軒年年更新平安紙

【明報專訊】新城電台將於8月26日假會展舉行《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》，演出歌手張敬軒（軒仔）、李幸倪（Gin Lee）、林奕匡及馮允謙昨日出席記者會。

軒仔表示晚上乘搭國泰航班前往美國準備巡迴演出。提到昨日凌晨國泰航班CX880起飛前發現技術故障，逾200名乘客需從逃生滑梯離開飛機，其中11人逃生時受傷。軒仔稱有留意新聞，認為只屬個別事件，相信起飛前工作人員必定檢查清楚確保乘客安全，故不太擔心。他回憶曾搭飛機往德國，途中遇上嚴重氣流，歷時8分鐘，有空姐被拋起撞到機艙頂，他好細膽，全程扣上安全帶不敢動。軒仔表示入行後聽前輩教路，做藝人經常乘搭各種交通工具，要立定平安紙，故他入行初期已立平安紙，並每年更新，預早做定人生規劃是好事。他又爆公司合約講明藝人不能參與高危活動或事先必須獲批准，「藝人都是公司財產，應該要好小心保護」。

Gin Lee盼生日前開騷會粉絲

Gin Lee生日撞正新城音樂會，她不敢請假，在工作中度過也很有意義和開心，特別今年轉了新公司，應盡量爭取每個工作機會。她稱之前疫情很久沒跟粉絲搞聚會，今年打算在生日前夕見面或開小型音樂會，正物色場地和設計遊戲。

馮允謙同公司好友鄭欣宜被指停工兼失蹤兩個多月，經理人林珊珊以「正在療傷」解釋。馮允謙關心欣宜，私下曾聯絡傾談，但不想講太多，希望大家給欣宜多些空間。他很掛念欣宜，想寫歌給對方。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕馮允謙 林奕匡 李幸倪（Gin Lee) 張敬軒（軒仔） 新城台慶Music Fantasia音樂會2023

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