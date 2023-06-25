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娛樂

來港出席連炎輝慶祝晚宴 近藤真彥：未有時間拜祭梅艷芳

58歲近藤真彥相隔7年再來港 賀梅姐好友連炎輝入行40年
王丹妮感激連炎輝分享梅姐往事 盼跟近藤真彥見面握手

【明報專訊】梅艷芳好友連炎輝任職保險業多年，前晚設宴慶祝入行40年，廣邀圈中好友出席，當中跟他相交35年的日本著名歌手近藤真彥專程來港祝賀，成為全場焦點及集郵對象，他拍照時心情興奮及表情多多，現場擺放電影《梅艷芳》的婚紗戲服和相片展覽，他表示未有機會欣賞這部作品。電影中飾演梅艷芳的王丹妮亦在場，見到近藤真彥心情忐忑又緊張，希望可跟對方握手，像戲中非常夢幻的相遇，但不會問對方，她似不似梅艷芳。

連炎輝慶祝晚宴有大批圈中好友到賀，包括胡楓、余安安、蘇志威、林海峰、陳淑芬、陳敏兒、甄楚倩、顧紀筠、鄧達智及陳潔靈等，場面熱鬧。與連炎輝相交達35年的近藤真彥應邀專程由日本來港祝賀。近藤早前因頸椎變形導致壓迫脊髓，引起手震及麻痹等症狀，5月入院接受手術，之後康復出院。他前晚穿西裝到場，雖身形略為發福，但無礙他興奮心情，拍照時表情多多，笑容滿面，不停應傳媒要求揮手打招呼，有記者邀他自拍也來者不拒，十分親民。

近藤未欣賞電影《梅艷芳》

近藤真彥接受訪問時透露對上一次來港是7年前，眼見香港多了很多高樓大廈，感覺改變不少，此行最想吃美味的中菜。近藤曾與梅艷芳有段感情，晚宴場地擺放電影《梅艷芳》的婚紗戲服和相片展覽，他表示未有機會欣賞這部作品，今次行程緊密，未有時間去拜祭梅艷芳，之後再來港有充裕時間，就會拜祭。

連炎輝難忘獲好友安排睇《紅白》

近藤真彥下月59歲生日，將於9月舉行巡迴演唱會，他說：「巡唱為期一年，希望有機會再來港開騷，很掛念香港粉絲，也希望他們繼續支持我。」連炎輝表示會盡地主之誼，帶近藤四處遊覽，又透露與近藤的難忘往事，當年他未試過現場欣賞日本《紅白歌唱大賽》，當近藤知道後，巧合那年擔任《紅白》壓軸嘉賓，便安排他入場欣賞，讓他夢想成真。連炎輝表示與近藤是認識多年的好朋友，每逢對方生日，也會到日本為他慶祝。近藤說：「他每次來日本探我，我都帶家人跟他見面聚會。」

盛裝現身的王丹妮表示知道連炎輝與梅艷芳是感情非常好的朋友，當她接拍電影《梅艷芳》時，便透過老闆、監製及導演向連炎輝取得不少相關資料，讓她更了解梅姐的往事，演出更立體，也感激對方支持及協助宣傳《梅艷芳》，因此成為朋友。

王丹妮見近藤心情忐忑又緊張

電影《梅艷芳》中，有演員飾演近藤真彥角色，王丹妮回想拍攝時，全靠個人幻想融入其中。前晚她與真正的近藤同場，形容心情忐忑又緊張，「希望可以跟他握手，就像戲中非常夢幻的相遇」。會否問近藤，覺得她似不似梅艷芳？王丹妮說：「不會，我只會用簡單日文講你好，晚安，我叫Louise，好高興認識你。」她剛完成新片，之後要為一部大製作劇集開工，「劇中我不是講廣東話，要花心機、時間及腦筋為角色做準備，現正努力學外語，但哪種語言及劇情細節暫不能透露」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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