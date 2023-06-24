【開箱】續談《怪物》 交通事故啓發編劇探求真相

寫《怪物》挑戰難度

揚威康城的坂元裕二名作不少，日劇《女王直播室》、《好好活下去》、《四重奏》，以及電影《在世界中心呼喚愛》、《她和他的戀愛花期》均出自其手筆。坂元裕二為是枝裕和撰寫《怪物》劇本時，坦言心情忐忑，向高難度挑戰。《怪物》創作靈感源自坂元裕二某次駕駛經驗，當時交通燈亮起紅燈，他的座駕停在大貨車後面，轉綠燈後大貨車仍不開動，於是他響號催促，其後發現原來有坐輪椅者正在橫過馬路，令他後悔響號。此事令他反省，自以為是地篤信某事，其實可能有看不到的真相。

音樂大師坂本龍一今年3月因癌病逝世，《怪物》配樂是其遺作之一。坂本龍一生前透露為此片配樂的靈感，「『何謂怪物』與『誰是怪物』難以辯明。其實沒有絕對正確的答案，但孩子的生命力啟發了我，使我的手指在鋼琴上遊走。可惜這次我沒有為整部電影編曲的體力，根據導演的要求，提交了兩首鋼琴樂曲，並以來自我新專輯《12》的新曲，再加上一些舊曲，構成了整部電影的配樂」。戲中的配樂簡單，卻與故事情節十分配合。

田中裕子表現突出

《怪物》幕後班底強勁，演出陣容也不弱，兩名童星表現自然，《小偷家族》安藤櫻扮演單親媽媽亦入型入格，《離婚活動》永山瑛太飾演保利老師，亦正亦邪的表情，讓人懷疑他真的曾向學生施暴。其他演員還有《阿信的故事》田中裕子扮演小學校長，《半澤直樹》角田晃廣飾演副校長，《虹色病歷簿》高畑充希扮演保利老師女友鈴村廣奈，《藉著雨點說愛你》中村獅童飾演星川依里的父親星川清高。各演員皆有發揮，田中裕子表現尤其突出，片中講述她的孫女因車禍離世，駕駛肇禍卻是其丈夫，但亦有指她才是駕駛者，她為了學校聲譽才要丈夫頂罪。田中裕子戲分不多，但給人深刻印象。

上映日期：6月22日