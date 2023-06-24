金泰梨呻新劇「鬼上身」難演 崔振赫金明洙《Numbers》扮正義會計師對撼

文：蘇珮欣

《惡鬼》講述多次投考公務員失敗的金泰梨，接收父親遺物後，開始被惡鬼纏身，神秘事件接連發生，令到不如意人生變得更糟糕，直至她遇上能看見鬼神的民俗學教授吳正世，驚覺詛咒背後，原來隱藏秘密。兩人合力打開通往另一世界的門，揭開圍繞他們的死亡真相。

《屍殺朝屍》編劇新作

《惡鬼》是編劇金恩熙繼《智異山》及《屍殺朝屍》後的新作，金泰梨在記者會上透露，從編劇口中聽到《惡鬼》故事，覺得題材新穎，內容涉及神怪，笑言「原來韓國有這麼多鬼古事」，大讚劇本帶來無限想像空間。

金泰梨大讚劇本出色，角色充滿魅力，但卻難以演繹，她說：「角色被惡鬼纏身後，將會呈現不同面貌，難度相當高，解決方法是集中精神，因此剛開始拍攝時，感到非常疲累。」扮演教授的吳正世亦表示，他的角色笑容欠奉，全劇幾乎「黑面」，他說：「角色既不風趣，也沒有吸引力，希望我可以展現角色的獨特魅力。」

《惡鬼》緊接《浪漫醫生金師傅3》推出，後者結局收視高達16.8%，且與MBC電視台新劇《Numbers：大廈之林的監視者們》正面對撼，《惡鬼》導演李正林信心十足，自爆台前幕後預測新劇收視，金泰梨認為有20%，吳正世更期望能突破30%大關。香港觀眾可以透過影視串流平台Disney+收看。

金明洙退伍後復出

另一方面，MBC電視台的《Numbers：大廈之林的監視者們》是韓國首部以會計師為題材的電視劇，由《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》金明洙與《喪屍偵探》崔振赫合演，前者飾演只有高中學歷的會計師，面對大型會計師事務所的歪風，決定透過自己的專業伸張正義。

《Numbers》是金明洙去年退伍後首部作品，昨在記者會上表示：「現在（站在台上）很緊張，退伍後收到很多劇本，覺得自己能演好《Numbers》，所以就決定接拍。」為了演好角色，他專程到會計師樓考察。

此劇亦是崔振赫相隔3年的新作，他指劇中與父親崔民秀的感情線是看點之一，又謂與金明洙同樣很久沒拍劇，幸好大家都充滿熱情，相信劇集會有好口碑。對於新劇收視，崔振赫表示難以預測，所以不用太在意。香港觀眾可以在煲劇平台「黃Viu」收看《Numbers》。