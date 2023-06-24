半裸按摩不清場 麥美恩：鏡頭前脫得最徹底一次

麥美恩自嘲躺下時似平板電腦壓在毛巾上，讚拍檔林秀怡身材勁，浸浴時效果好犀利，令她大感羨慕。林秀怡說：「我不止上身，其實全身都好肉地，胸部更似BB屁股。以前拍劇都試過要裸露，拍綜藝則是第一次。」

吳沚默為蔡潔做「珠海阿Bob」

吳沚默祖籍珠海，開心可以帶閨密蔡潔返家鄉拍節目，負責帶大家四圍遊覽，亦兼顧為節目撰稿，她透露還有一個任務，「我在當地認識好多朋友，包括高中同學、富二代及大灣區小伙子，除帶蔡潔食好東西，可以安排飯局介紹男仔給她認識，我想做『珠海阿Bob』」。蔡潔笑言變了相睇節目，她重申擇偶條件要喜歡小動物、愛惜她及孝順，最好在珠海有物業。

記者：林蘊兒