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娛樂

對舞台劇有情義結 續約無綫未有定案 黃智雯拍《隱門》生人勿近 靠愛犬抽離

黃智雯厭倦被角色定型 感恩遇上《隱門》張心月

【明報專訊】黃智雯主演無綫劇《隱門》接近結局，她飾演的張心月，由弱者逐漸展露黑化一面，演技獲讚賞，她拍攝時為保持潛藏心裏的爆發點，戲裏戲外都生人勿近，持續了3個月。黃智雯稱近年的演出有點被定型，開心監製王心慰讓她嘗試演這個心路歷程如坐過山車的角色。效力無綫15年的她近期盛傳有意離巢外闖，轉攻舞台劇，她對續約與否未有定案，在電視圈多年，近年開始覺得可嘗試其他範疇，承認對舞台劇有情義結，亦希望有機會拍電影。至於與拍拖多年的圈外男友詹文天，他們有結婚計劃，正積極籌備。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃智雯近年參演不少舞台劇，近期與朱栢謙合演《薄伽梵歌》，她說：「由入行之初已定下目標，打好底子後，真正踏台板做齣好戲，幾年前有幸第一次踏台板，跟袁偉豪、錢嘉樂合演潘嘉德導演的舞台劇《今晚打老虎》，之後再有機會演出《超自然之戀》，今次《薄伽梵歌》的導演，正是《超自然之戀》的鄧樹榮，他亦是我讀演藝學院時的導師。以前找我演舞台劇，我未必有信心，現在所有東西來得剛剛好，雖然排練《薄伽梵歌》困難重重，遇到很多打擊，但從打擊中重拾自信，與人生一樣，不可以在舒適圈停留太久，我怕悶，且會變得沒動力、沒進步，感恩在這階段遇到今次的舞台劇，敲醒了我。」

喜獲阿姐教演戲 視學習榜樣

黃智雯表示入行多年，很多人都敲醒過她，「Liza姐（汪明荃）在我做TVB新人時已合作，共拍過三齣劇，她認真的工作態度、守時及事前要做足功課等，我視為學習榜樣，感恩新人時已遇到阿姐，為自己設下很高標準，其中有部劇我飾演阿姐的女兒，劇中反叛的我經常頂撞她，阿姐教我嬲怒時如何表達台詞及打人的技巧等，令我獲益良多。我的人生亦有很多伯樂，例如監製潘嘉德，很早已發掘我演鵪鶉妹、傻大姐角色，到《三個女人一個「因」》，他再起用我，稱在我身上看到些我都見不到的特質，我曾質疑自己是否勝任，他叫我放膽去做」。

演活張心月 感激監製畀機會

黃智雯過往演的角色比較強勢，今次在《隱門》中飾演張心月，初時是弱者，在醫院重遇父親吳岱融，內心的恐懼及閃縮眼神，演來不慍不火，觀眾也戥她「肉緊」；還有在殮房面對亡夫（黃子恆飾）屍體的場口，出色的演技獲讚「無得頂」。她也覺得近幾年被定型，演來演去都是律師、警察等角色，承認有點厭倦，所以很感激從未合作過的監製王心慰肯畀機會她，嘗試演繹張心月這角色，「後半段有很大轉變，整個心路歷程如坐過山車，好好玩。大家睇落去會覺得很荒誕、荒謬，但不代表現實生活中不會發生」。

早有結婚計劃 積極籌備

黃智雯為保持潛藏在心裏的爆發點，拍攝時不敢鬆懈，不用埋位便獨自坐在一角，笑言這段時間戲裏戲外都生人勿近、木無表情，情緒持續了3個月。問到如何抽離角色？她說：「多謝我的愛犬，在我人生最忙、最辛苦的時候，有緣養了牠，每天收工回家，牠就擺尾熱烈歡迎我，將我融化，工作中的壓力及不快都得以紓緩。（愛犬是否男友送？）不是，是家姐買給我的。」現年40歲的黃智雯承認與圈外男友詹文天有結婚計劃，「大家有默契，一直想安排，卻被疫情打亂，現在會積極籌備，着力去實現」。

服裝：Iris & Ink from the outnet

化妝：諺瞳．小白

髮型：Jay@Hair

場地：QUE（圓方）

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