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娛樂

新冠康復備戰8月紅館騷 江海迦自信唱歌無問題

【明報專訊】江海迦（AGA）紅館演唱會受疫情影響一改再改，日前終落實8月在紅館舉行《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》演唱會。前晚AGA與周殷廷（Yan Ting）擔任ViuTV音樂節目《Chill Club》嘉賓，AGA透露為應付紅館個唱，正努力健身操弗，目前已減了近10磅，誓以最佳狀態示人，還自爆兩三個月前首次感染新冠病毒，但相信不影響演出，「因染疫引致聲沙，都有些擔心，每周針灸兩三次，加上服中藥調理，現已好了很多，盡量做多些帶氧運動練氣，唱歌方面應該沒問題」。

為個唱等足3年，AGA表示已儲了一定數量作品，宣傳海報先後影了7款，認為今次開騷是最好時機，「會開三面台，已排舞和揀衫，今次以兩首歌做演唱會主題，就是想答謝樂迷等候3年，到時見面一起慶祝，本來有環節是跟小朋友合唱，但經過3年，他們已長大不少，需要重新排練」。提到新歌《MIZU》MV網上點擊率逾百萬，AGA表示沒預計過，因之前休息半年，不知大家會否喜歡她的新作品，而且《MIZU》不是情歌，內容是她的自身經歷，獲好成績非常開心。

周殷廷不敢自薦任嘉賓

周殷廷與AGA在節目合唱，但不敢自薦任對方演唱會嘉賓，就算AGA不邀請，也好想入場支持，見證對方首踏紅館開騷。入行8年的周殷廷早前消失一段日子，感激歌迷沒遺忘他，「之前參與一些電影監製和幕後工作，先後去了美國、日本及新加坡工作，目標是今年底或明年初推出首張專輯和開個人演唱會」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕《MIZU》 周殷廷 江海迦（AGA）

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