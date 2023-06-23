【開箱】《怪物》 三種角度探究少男心

施暴真相未明

《怪物》分為三個章節，以母親、老師及兩名少年，三個不同敘事觀點與角度，呈現一宗校園暴力事件始末。故事講述平靜的湖畔小鎮，小學五年級男生麥野湊（黑川想矢飾）與單親媽媽麥野早織（安藤櫻飾）相依為命。早織在家中陽台看到附近的色情酒吧大火，阿湊突然向母親發問奇怪問題，「移植了豬腦的人，是人還是豬？」阿湊稱這是班主任保利道敏老師（永山瑛太飾）所言，世上曾有如此研究。早織不以為然，只覺得小學生課程愈來愈古怪。

自此阿湊身上出現許多怪事，例如丟失一隻鞋、帶回家的水瓶倒出泥水、突然自行剪掉頭髮等。某夜早織見阿湊遲遲未歸，於是外出搜尋，終在一條黑暗隧道找到兒子。阿湊其後向母親哭訴，保利老師對他說：「你的腦袋已經換成了豬腦。」早織於是到學校投訴，校方為息事寧人，要求保利老師道歉，但後者否認虐待阿湊。保利老師反指阿湊欺凌同學星川依里（柊木陽太飾），但依里向早織表示，阿湊從來沒欺負自己，是保利老師打阿湊。最終保利老師承認向阿湊施暴，道歉兼辭職。

三個角度看清全貌

事件以為告一段落，其實在另一角度看，事情變得不一樣。保利老師的確沒有打阿湊，被欺凌的是依里，但施暴者並非阿湊。依里經常被班上幾名同學欺凌，阿湊與依里私下是好朋友，但阿湊怕得罪班上同學，在校內裝作不認識依里。阿湊與依里在校外經常見面，後者因為性取向被父親責罵他「人頭豬腦」。阿湊與依里漸行漸近，發生微妙感情關係。

《怪物》雖然分三個角度說故事，但沒混亂感覺，反而讓觀眾逐個角度看清事件全貌。故事說到底，就是兩名少男情竇初開，對身分認同出現混亂，才會有連串看似古怪的行為，他倆正是在思緒混亂的情况下，隱瞞欺凌事件真相，甚至誣衊了老師。

（明日再續）

上映日期：6月22日