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娛樂

洛比桑性侵案獲撤 糾纏5年告終 新片有望入圍威尼斯影展 監製電影下月台北開鏡

【明報專訊】《這個殺手不太冷》法國導演洛比桑（Luc Besson）2018年被荷蘭女星珊迪雲萊（Sand Van Roy）指控性侵，案件糾纏5年，法國最高法院前日否決珊迪上訴，洛比桑獲撤銷控罪後，據美媒Variety報道，其睽違4年再次執導的新片《Dogman》，有望入圍8月30日揭幕的第80屆威尼斯影展主競賽單元；另外，他監製的動作喜劇《The Weekend Escape》，由《猜猜猜誰是兇手》陸克伊雲斯（Luke Evans）伙拍台灣女星桂綸鎂主演，下月初開鏡，陸克已抵達當地準備開工。

珊迪雲萊在洛比桑執導的《星際特工：千星之城》有個小角色，兩人曾經交往，珊迪2018年5月入稟控告洛比桑性侵，後者否認有關指控；翌年2月，巴黎檢控部門以證據不足為由撤案，3月珊迪雲萊循民事入稟相關控罪。經過3年調查，2021年12月再次被撤案，其間洛比桑及其前妻與舊愛，包括《杜巴利伯爵夫人》瑪雲（Maiwenn）及《墮落花》安妮巴希路（Anne Parillaud），均出席聆訊。珊迪雲萊上訴至最高法院，要求重啓調查，已是第四度入稟，結果最高法院拒絕珊迪上訴申請，此案告一段落，並判珊迪需支付洛比桑2500歐元（約2.1萬港元）。珊迪雲萊其後在社交網表示，法國司法系統再次拒絕審視案件相關證據，她將會繼續提告，並轉往歐洲法院。

前作《超能煞姬》台灣取景

洛比桑受官司困擾期間，令創辦超過20年的歐羅巴影業業務一度受挫；現撤銷控罪，其中監製的新片《The Weekend Escape》（暫名《周末在台北》），由陸克伊雲斯伙拍桂綸鎂主演，講述美國緝毒局探員到台北追捕疑犯，重遇15年前舊情人桂綸鎂的故事。據悉新片屬動作喜劇，預計下月3日在台北開鏡，預計拍攝3個月，將到西門町、中山堂、北藝中心、大巨蛋、台北市政府等取景，屆時洛比桑將與太太兼監製之一維珍妮（Virginie Besson-Silla）到台灣。

洛比桑並非首次到當地拍戲，2014年史嘉麗祖安遜主演的科幻動作片《LUCY：超能煞姬》正是在台灣取景；他當時曾嚴厲指摘當地狗仔隊跟拍，但讚城市上鏡，跟有關部門合作愉快。今年2月，維珍妮偕同《救參96小時2》導演奧利華麥格登（Olivier Megaton）到當地睇景，當時台北市長蔣萬安還把照片上傳到facebook。男主角陸克伊雲斯日前已抵達當地，不但在社交網公開背景有台北101的照片，昨日又到訪士林至善園。

相隔4年再次執導

另一方面，繼2019年《Anna》後洛比桑相隔4年再次執導的電影《DogMan》，由《惡的序章》康城影帝卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）主演，講述一名男子幼時遭父親虐待，把他丟到野狗群，但眾狗沒襲擊他之餘，更成為盟友保護他。據美媒Variety報道，第80屆威尼斯影展雖然要等到8月30日才舉行，但最近已發出邀請，當中獲邀參展的作品包括《DogMan》，大有機會入圍主競賽單元，角逐最高榮譽金獅獎。據悉其餘獲邀電影，還包括米高曼（Michael Mann）執導講述法拉利創辦人的傳記片《Ferrari》，由《GUCCI名門望族》阿當戴華（Adam Driver）主演，《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz）與《小謊言》莎蓮活莉（Shailene Woodley）分別飾演其太太及情婦；《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）扮演科學怪人的《Poor Things》；《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）從「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）遺孀Priscilla角度出發的傳記片《Priscilla》；《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥（Michel Franco）新作《Memory》，雖然故事內容保密，卻是謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）自奧斯卡封后得獎作《神聖電視台》後首部電影。

另外，《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導的愛情喜劇《Challengers》，由《王冠》佐斯奧康納（Josh O'Connor）伙拍《蜘蛛俠：不戰無歸》辛蒂雅（Zendaya）主演，以及不容於美國市場的活地亞倫（Woody Allen），轉戰法國新片《Coup de Chance》，據報同獲邀到威尼斯影展舉行世界首映。

相關字詞﹕桂綸鎂 陸克伊雲斯 洛比桑

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