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娛樂

林鈺洧讚港姐佳麗高大靚女 何泳芍盼趙璧渝胞妹入圍

【明報專訊】昨日端午節，無綫派出以王俊棠為首的TVB龍舟隊參與「癸卯年沙田龍舟競渡」比賽，在同組9隊參賽隊伍中，以第7名衝過終點。應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡、邢慧敏，連同J2ers成員何泳芍、胡敏芝、廖慧儀及林沚羿等於城門河畔為同事吶喊打氣。

許子萱：參選港姐獲益良多

林鈺洧與許子萱首次現場觀賞龍舟賽事。談到昨日港姐第3輪面試，林鈺洧表示在電視城巧遇部分參選佳麗，對她們讚不絕口，「早上碰見10多名佳麗，她們主動打招呼，笑容好又靚女，身形夠高大，甚至高過我，很開心今年有多名『高人』參選」。許子萱分享經驗，形容參賽過程漫長兼艱辛，但獲益良多，包括得到友誼、回憶及人生經歷，可以幫助成長。有指多名參賽者面試後相繼退選，疑借選美自我宣傳，提升知名度。林鈺洧說：「不清楚她們參選抱何種心態，相信每個人有自己的理由，可能有些未完成學業，等讀完書再來參選也未算遲，我都是趕搭尾班車，有心不怕遲。」

何泳芍與廖慧儀齊穿貼身背心上陣，雖然曬到滿頭大汗，仍落力為同事打氣。何泳芍笑說如果翻艇，她會飛落河拯救身形最矮小的陳欣茵。她原本參加扒龍舟，但撞正拍新劇《痞子無間道》，沒時間練習才放棄，希望明年可以參與。她與廖慧儀大讚幾名男J2ers為比賽操得身形甚弗，充滿男人味。何泳芍談到港姐面試，認為參選需要勇氣，「我5年前參選，留意到今屆候選佳麗質素好高，好彩我不是今屆參選，否則一定不能入圍」。她看好老友趙璧渝胞妹趙穎琪，覺得對方很有氣質，希望能順利入圍。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕趙璧渝 許子萱 林鈺洧 廖慧儀 何泳芍 王俊棠

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