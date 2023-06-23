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娛樂

港姐第三輪面試變真人騷 王敏慈彈奏古箏爭入圍 「金髮蔡思貝」Juliana性感搶風頭

多位大熱佳麗現身港姐第3輪面試 金髮蔡思貝性感搶鏡

【明報專訊】《2023香港小姐競選》昨日於將軍澳電視城舉行第三輪面試，有26名佳麗參與，今次以真人騷形式同步拍攝節目，佳麗要穿泳裝、晚裝及才藝表演，讓評判評分，經篩選後正式得出入圍名單。參與佳麗大部分是前兩輪面試大熱，包括「金髮蔡思貝」Juliana、「翻版范冰冰」王敏慈、「嫩版蔡依林」莊子璇、王怡然、從溫哥華返港的鍾嘉欣師妹Cindy、前港姐雷莊提名的Michelle、中英混血兒賀怡雯（Lea）、18歲Hanna及亞洲先生黃竣鋒提名的19歲吳詠婷（Anna），大有機會入圍。之前面試成為焦點的「嫩版麥明詩」Angela、紋身女鄭泳君、投訴參賽似選特種部隊的「網紅33」及「翻版舒淇」譚筱白全被淘汰。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

昨日是終極面試，參賽佳麗備戰充足。「金髮蔡思貝」Juliana以一頭長金髮配性感服裝，非常搶鏡。她表示想展現不同的自己。Hanna與鍾嘉欣師妹Cindy則騷香肩，Jennifer以高衩短裙展現美腿。Eris、莊子璇及有藝人家姐趙璧渝陪同到場的趙穎琪，同選Deep V裙展現曲線美。

Michelle：靠實力入圍

「翻版范冰冰」王敏慈與Michelle同樣充滿自信，王敏慈透露才藝表演彈奏古箏，Michelle為選美減磅2kg，準備表演空中瑜伽，雖然是高難度動作，但一向有操練，她又帶來泳裝、禮服及運動服面試，不過好友雷莊最近較忙，沒再畀意見，希望靠自己實力入圍。

Ellie：辭工專心選美

Ellie到場時向鏡頭連環擺甫士，笑言已累積兩輪面試經驗，「我有信心入圍，已辭工專心選美」，才藝表演跳拉丁舞，又應要求帶來瑜伽衫、泳衣及禮服，變換不同造型。港大藥劑系大學生Anna，第三輪面試依然緊張得面部肌肉抽搐，「可能後生沒經驗較緊張，其實我贏得起、輸得起」。姜伊寧（Jenny）稱沒什麼準備，會表演10級鋼琴技藝。Vicki準備唱歌、跳舞。Debbie透露帶了多套服裝配合不同環節，更自備排骨飯醫肚。

Zora：搵朋友教廣東話

Zora受訪時講普通話，坦言不擅長廣東話，面試時以廣東話、普通話及英語應對，最近亦頻頻搵朋友教廣東話，但見到人多就較緊張。Jessica被問到成為港姐要簽約5年，她表示知道要簽約，若能入圍再考慮。

Nicole不介意簽約5年

Lea、Cherry及梁晶晶（Nicole）姍姍來遲，Nicole由哥哥揸名車接送到場，急忙之下甩鞋扣，有點狼狽，她解釋整頭髮很花時間。對於選港姐要簽5年合約，她說：「我知道，OK！」Cherry稱早上難截的士。問到雙腳多處被蚊叮，她笑稱因自己比較sweet。

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相關字詞﹕王怡然 「嫩版蔡依林」莊子璇 「翻版范冰冰」王敏慈 「金髮蔡思貝」Juliana 2023香港小姐競選

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