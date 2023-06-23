伙Serrini聲演動畫 張敬軒真喊兼叫到「聲爛」

【明報專訊】張敬軒（軒仔）與Serrini（梁嘉茵）為動畫《元素大都會》配音，前晚在戲院跟粉絲見面，分享配音趣事。軒仔表示花了10多日才完成配音，最大挑戰是戲中角色情緒起伏大，如變喊包一樣，他也被劇情深深打動，配音時真喊出來，又形容與Serrini合作後只剩半條人命，「要談情又要鬥嘴，需配合角色口形和呼吸語氣，要好自然，有一定難度。有些情節要我大叫，叫到『聲爛』，慶幸開演唱會前完成配音」。
Serrini聲演火爆角色，需要經常怒吼發脾氣，她否認做回自己，稱平日溫文爾雅。戲中有情節要帶男友見家長，現實中她也試過，指父母反應搞笑，「父母最想我做個稱職OL，但我做不到。試過想帶男仔回家，他們竟然不太相信，反而擔心我會影響人家的仔女」。她透露7月舉行的演唱會以觀鳥為主題，笑言靈感來自軒仔。
軒仔新歌《隱形遊樂場》網上點擊逾300萬，他稱因首歌好聽，與黃偉文填的詞配合，加上早前開演唱會，感激粉絲幫手催谷。他準備到美國拉斯維加斯及另外兩地登台，上次倫敦之旅帶工人和父母同行，支出非常大，加上時差問題，今次父母不會同行。
記者：林蘊兒
攝影：劉永銳
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