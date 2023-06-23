伙Serrini聲演動畫 張敬軒真喊兼叫到「聲爛」

Serrini聲演火爆角色，需要經常怒吼發脾氣，她否認做回自己，稱平日溫文爾雅。戲中有情節要帶男友見家長，現實中她也試過，指父母反應搞笑，「父母最想我做個稱職OL，但我做不到。試過想帶男仔回家，他們竟然不太相信，反而擔心我會影響人家的仔女」。她透露7月舉行的演唱會以觀鳥為主題，笑言靈感來自軒仔。

軒仔新歌《隱形遊樂場》網上點擊逾300萬，他稱因首歌好聽，與黃偉文填的詞配合，加上早前開演唱會，感激粉絲幫手催谷。他準備到美國拉斯維加斯及另外兩地登台，上次倫敦之旅帶工人和父母同行，支出非常大，加上時差問題，今次父母不會同行。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳