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娛樂

蘇韻姿預告有新工作 未知何時「回家」 周吉佩曾走勻18區商場演唱

蘇韻姿預告暑假有新工作 未收公司指示何時可「回家」

【明報專訊】蘇韻姿前晚聯同《中年好聲音》歌手周吉佩、龍婷、吳大強、支嚳儀等到筲箕灣錄影戶外騷《大笪地唱不停》。性感打扮的蘇韻姿以嘉賓身分獻聲，她表示開心重拾年輕時的歌手夢，事前請老師幫助練歌，特別要練好中文發音，希望唱中文歌有說服力。她大讚《中年》歌手們歌藝了得，在後台找他們合照外，還向他們偷師。

蘇韻姿數月前被指表現欠佳遭調離《愛‧回家之開心速遞》，現在是否走出雪櫃獲解凍？她笑說：「我標晒汗，出面好熱。其實一路都OK，一直跟公司安排做，最近都嘗試好多綜藝工作。何時返《愛．回家》要等公司安排，暫時未收到消息。我將有新工作，會跳出電視圈，可能一兩個月後發生。」她表示跟無綫還有好長的合作關係，放心交給公司安排，笑言離開《愛‧回家》後，才知道劇情交代她演的熊心如跟朱天梯（梁証嘉飾演）拍拖，並去了歐洲公幹。她稱對這個大家庭很不捨，「始終在這個大家庭成長及獲得愛惜，但也會正面面對每個工作機會，希望學到更多技藝，將來演任何角色或返《愛‧回家》都可以用得着」。

龍婷昔日是街頭歌手，適應做戶外騷，必備紙巾和水樽，能近距離感受觀眾的熱情，是很好的體驗。她剛來港時曾在筲箕灣居住，經常走到海邊散步唱歌，廣東話也是在街市買菜時學識，「早前我回來探望街市檔販，他們認得我，請我食荔枝，好開心」。周吉佩回憶20年前曾走勻18區商場演唱，更在東區某商場做過兩三年駐場歌手，今次做戶外騷感受良多，好像帶着多年追夢的感覺回來見街坊，龍婷也介紹他去附近吃雞蛋仔、魚片河。

龍婷周吉佩大派參賽貼士

《中年好聲音2》日前舉行首輪海選，周吉佩讚鄭梓浩高大有型，女參賽者唱《女殺手》突出，令他留下深刻印象；龍婷知道昔日同在旺角演出的街頭歌手參賽，兩人派參賽貼士，龍婷認為揀歌如帶武器上戰場，要好聽，令人有共鳴，表演前要練熟變靈魂記憶，才出到效果。周吉佩自嘲參賽時抱落敗心態去享受過程，才可將最好一面表現出來，「參賽者要收料，識知己知彼，我就是睇漏龍婷綵排，揀着她做對手就輸了」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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