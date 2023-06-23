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娛樂

周星馳61歲生日宣布拍《少林女足》 列五大條件招全球靚女試鏡

【明報專訊】周星馳（星爺）2001年執導兼主演電影《少林足球》，是香港經典喜劇之一，當年勁收逾6000萬，位列香港華語電影票房第8位，不少觀眾至今仍津津樂道。時隔22年，星爺昨日趁61歲生日，在社交網宣布將開拍新戲《少林女足》，會公開招募不同國籍的靚女試鏡，並列出五大條件，其中特別要求報名時傳送的照片不能P圖造假。星爺開新戲消息曝光後，不少圈中藝人都踴躍自薦參演，其中3子之母的胡杏兒問︰「生過3件得唔得？」莊思明想客串做掃地阿嬸。

娛樂版

星爺自2008年主演電影《長江7號》後便專注幕後工作。他上套作品是2019年與邱禮濤聯合執導的《新喜劇之王》，之後未見有開新戲計劃。一向作風低調的星爺，去年10月突然開設Instagram帳戶，追蹤粉絲人數至今逾121萬。星爺在社交網表現活躍，不時跟不同藝人見面互動，又跟網民玩遊戲送禮物，內容有趣又搞笑。

「P圖造假絕不會得逞」

星爺好拍檔田啟文早前在內地宣傳新戲，爆料指星爺即將復出大銀幕，還指對方會自導自演新戲，曾經合作的演員都可能歸隊參演。終於星爺在昨日61歲生日的日子，驚喜公布將開拍新戲《少林女足》的消息，令粉絲大感驚喜。

星爺在社交網分享拍攝《少林女足》第一稿劇本封面，分別以中英文留言︰「今天我只有一個願望，就是能與一大群不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共度難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕你未夠風彩！如符合以上條件，請把近照及個人資料發送到mediacvinfo@gmail.com。（P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！）」

星爺助理Chris回覆傳媒表示現階段會先以電郵形式作全球招募，詳情日後公布。

胡杏兒：生過3件得唔得？

星爺開新戲消息一出，令粉絲非常期待，大批圈中藝人亦留言想參演。胡杏兒育有3子，她留言：「一定要年輕貌美呀？生過3件得唔得？」莊思明：「星爺，生日快樂！有無掃地阿嬸角色可以客串吓？」陳敏之：「索腿天后報到，請問星爺用唔用得着？Happy B Day。」MIRROR成員江生（AK）：「周星星同學生日快樂，身體健康心想事成，要開P記得搵我大鼻妹呀！」

梁洛妍：輪到我對大力金剛腿出場

梁洛妍：「今鋪仲唔係輪到我對大力金剛腿出場！」林芊妤：「除咗年輕貌美，有無啲搬搬抬抬嘅角色？我體能啱使喎星爺。」林盛斌：「周生，生日快樂，唔怕老實講，其實我係女人嚟㗎！」顏卓靈：「周生，你好，生日快樂！你上述嘅形容，點解我會中晒嘅？係咪到我為《少林女足》效力嘅時候！」

很多網民指雖然今次《少林女足》是以女子足球掛帥，但希望星爺再以《少林足球》飾演的「大力金剛腿」阿星出現，還有其他師兄弟都可以客串演出。

相關字詞﹕胡杏兒 少林足球 少林女足 周星馳(星爺)

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