【明報專訊】韓國男團Infinite隊長金聖圭前晚在九展舉行演唱會,相隔5年再次來港,吸引大批粉絲捧場。甫開場,聖圭大騷唱功,一口氣唱出多首歌,演繹《Shine》時憑歌寄意,以歌詞「I miss you oh yes I do 」冧粉絲,粉絲報以尖叫聲和大合唱,聖圭見大家如此熱情,即豎起拇指讚好。