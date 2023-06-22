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娛樂

莫樹錦為曾志偉出山任主持 何沛珈梁超怡發現多毛病

【明報專訊】莫樹錦醫生、何沛珈及梁超怡昨日於電視城出席無綫節目《身體最誠實》記者會，無綫總經理曾志偉親身到場支持，另一主持李佳芯因身在外地缺席，她在節目中為觀眾送上「心靈雞湯」，分享情緒管理貼士。莫醫生表示上一次主持節目是2009年，今次應志偉邀請出山？他說：「與志偉哥相識多年，他出聲，我們一定要辦事。而且幕後團隊都是當年合作過的，過程很順利。希望我和我的醫生朋友可以為觀眾提供一些健康資訊。」

談到他撰文欣賞一名前ICU顧問醫生轉行當朱古力大師，並在商場擺檔。莫醫生非常佩服對方，稱是很大轉變；自言有很多興趣，主持便是其中一個，但拍劇就不行了。提議他參加《中年好聲音2》？莫醫生笑言：「耆英好聲音就得，我不會唱歌。加上我現時還有正職，工作很忙碌，要做研究又要教學生，完成記者會後晚上要飛往意大利講書。」

長知識 改善健康問題

何沛珈與梁超怡表示主持節目後，發現身體有不少毛病。何沛珈透露有日拍《身體最誠實》時突然出現心悸，加上之前連續兩日通宵拍劇，當時很擔心是心臟病，幸看醫生後只是胃酸倒流。曾任護士的她入行後身體是否變差？何沛珈說：「也不是，以前都要捱夜，也會因為諱疾忌醫，不敢睇醫生，現在反而多運動和注意飲食，平日會戒油鹽糖，別人看到都說我黐線。」二人同樣因為經常電話不離手，以致腰椎、頸椎有問題。

梁超怡自爆平時愛S形姿勢攤在梳化看電視，令腰骨和神經都有問題，現在要改善坐姿，「我身體向來都幾好，但回港後就有皮膚和鼻敏感問題，可能空氣問題，現在已慢慢好轉」。

記者：陳釗

相關字詞﹕身體最誠實 梁超怡 何沛珈 莫樹錦

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