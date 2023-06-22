明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

否認心灰意冷離巢 黃智雯仍以視后為目標

【明報專訊】陳展鵬、黃智雯、湯洛雯與劉佩玥等昨日宣傳無綫劇《隱門》。黃智雯傳心灰意冷決意年底約滿離巢，無綫用「視后」留她都不為所動。黃智雯稱一定不是報道所寫的心灰意冷，「又說以獎項換取什麼，沒有這樣的事，獎項對演員來說是鼓勵和肯定，非傾約條件。我一直做好演員本分，付出100%努力做好每個作品」。可想奪視后？她表示會朝這目標繼續努力，但攞不攞到獎，不會影響她的投入度和專業。

黃智雯表示與無綫仍有合約，想集中精神完成舞台劇演出，再認真思考未來方向。想往舞台劇發展還是繼續拍劇？她稱一直在想，會優先考慮無綫，始終效力10多年。好姊妹胡杏兒和李施嬅離巢後有不錯發展，可有叫她們在外面幫手探路？黃智雯說：「最近各有各忙，聚會都無時間，不過生活上有什麼問題，會問杏兒和豹嫂（胡蓓蔚）意見，她們人生經歷較多。」

陳展鵬忙拍新劇《逆天奇案2》又為《隱門》宣傳，笑言不辛苦，很開心跟一班新演員合作，體會男演員的壽命真是很長，加上女兒年紀還小，感覺離退休愈來愈遠。

陳展鵬對住老婆變戲屎

湯洛雯在《隱門》演出遭網民狠批，她自言已把負評統統消化，會聽取意見好好反省。可會請教未婚夫馬國明意見？湯洛雯說：「他最近忙拍劇，沒空理我，待他之後有時間看再問。」

談到劇中角色有好多秘密，問陳展鵬可有事情隱瞞老婆單文柔？他說：「當然沒有，我在屋企的戲很屎，講不到大話。」湯洛雯被問馬國明是否也逃不過她的法眼？她笑言：「以我所知他沒有騙過我，但有時他想給我驚喜，一隱瞞就變天然呆，很易看得出。為了有驚喜，我現在盡量隻眼開隻眼閉，扮看不到，要裝傻，不要太聰明。」陳展鵬取笑湯洛雯說：「拍劇時不覺你這麼好戲。」

記者：陳釗

相關字詞﹕劉佩玥 湯洛雯 黃智雯 陳展鵬

上 / 下一篇新聞