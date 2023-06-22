明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

刑事恐嚇獲撤控 襲擊警員兩罪押後審 周永恆稱與妻和好如初 期待見面

周永恆獲撤控刑事恐嚇罪 自爆與內地太太和好如初

【明報專訊】39歲周永恆早前與內地太太陳薇鬧出「家暴羅生門」事件，填詞人因葵（陸謙遊）上載數張周永恆受傷照片，稱他疑遭陳薇家暴。陳薇隨後否認，反稱是由她報警，周永恆遭警方拘捕。周永恆在協助調查期間涉襲擊一名警務人員，故除被警方控告刑事恐嚇罪外，另外還加一項抗拒警務人員罪及一項襲擊警務人員罪，案件昨午於屯門裁判法院續審。控方申請就刑事恐嚇罪撤控，裁判官接納。抗拒警務人員及襲擊警務人員兩罪，案件押後續審，周永恆准繼續保釋。他出庭後受訪，透露夫妻關係和好如初，刑事恐嚇獲撤控可跟太太接觸，期待跟對方見面食飯。

周永恆昨午約2時15分獨自抵達屯門裁判法院，戴口罩身穿牛仔長袖恤衫配深色長褲的他行至滿頭大汗，應傳媒要求停步拍照。神情輕鬆的周永恆表示對應訊心情並不緊張，多次強調很小事，只是家事一椿，多謝大家關心，然後步入法院。

周永恆下午兩時半進入庭內，坐在犯人欄內靜靜等候，控方申請就刑事恐嚇罪撤控，裁判官接納。辯方申請將抗拒警務人員罪及襲擊警務人員罪案件押後至8月1日續審，以便控辯雙方有進一步時間商討。周准繼續保釋外出，另獲准7月1日至14日離港。

相信愛情 盼夫妻一齊成長

周永恆隨後在律師及師爺陪同下步出法院，3人脫下口罩合照，周永恆展露笑容，接受傳媒訪問。他承認對刑事恐嚇罪獲撤銷感開心，鬆了一口氣，稱目前可以與太太接觸，打算跟對方一齊食飯。

問到是否與太太已有共識和解收場？周永恆先望向律師，然後回答：「要相信愛情，始終是夫妻。一段婚姻總會有經歷，不會什麼事都沒有發生，希望大家一齊成長。」他透露太太準備回港，現時雙方關係和好如初，已雨過天晴，未有詳細講述𧨾回太太的過程和理由，笑言不清楚另一半是否想公開。周永恆說想為兒子轉換環境，故安排入讀內地的幼稚園，打算7月初出發，拒絕詳細透露地點，僅說是大灣區。

就情緒問題睇醫生 有需要願服藥

周永恆解釋內地有接工作，早前因疫情未通關才較少前往，對於另外兩項控罪，他表示全部交予律師處理。問到日後會否好好控制情緒？周永恆說：「會，正學習中，我這方面是比較弱。有見醫生傾偈輔導，若有需要都會服藥。」他自言近期有保持運動和足夠休息，體重增加了10多磅。剛過去的父親節，他開心收到兒子畫有心心的卡，雖然未有一家三口慶祝，但有告知太太。

案件編號TMCC822/2023、TMCC866/2023

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳薇 周永恆

上 / 下一篇新聞