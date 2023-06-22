刑事恐嚇獲撤控 襲擊警員兩罪押後審 周永恆稱與妻和好如初 期待見面

周永恆昨午約2時15分獨自抵達屯門裁判法院，戴口罩身穿牛仔長袖恤衫配深色長褲的他行至滿頭大汗，應傳媒要求停步拍照。神情輕鬆的周永恆表示對應訊心情並不緊張，多次強調很小事，只是家事一椿，多謝大家關心，然後步入法院。

周永恆下午兩時半進入庭內，坐在犯人欄內靜靜等候，控方申請就刑事恐嚇罪撤控，裁判官接納。辯方申請將抗拒警務人員罪及襲擊警務人員罪案件押後至8月1日續審，以便控辯雙方有進一步時間商討。周准繼續保釋外出，另獲准7月1日至14日離港。

相信愛情 盼夫妻一齊成長

周永恆隨後在律師及師爺陪同下步出法院，3人脫下口罩合照，周永恆展露笑容，接受傳媒訪問。他承認對刑事恐嚇罪獲撤銷感開心，鬆了一口氣，稱目前可以與太太接觸，打算跟對方一齊食飯。

問到是否與太太已有共識和解收場？周永恆先望向律師，然後回答：「要相信愛情，始終是夫妻。一段婚姻總會有經歷，不會什麼事都沒有發生，希望大家一齊成長。」他透露太太準備回港，現時雙方關係和好如初，已雨過天晴，未有詳細講述𧨾回太太的過程和理由，笑言不清楚另一半是否想公開。周永恆說想為兒子轉換環境，故安排入讀內地的幼稚園，打算7月初出發，拒絕詳細透露地點，僅說是大灣區。

就情緒問題睇醫生 有需要願服藥

周永恆解釋內地有接工作，早前因疫情未通關才較少前往，對於另外兩項控罪，他表示全部交予律師處理。問到日後會否好好控制情緒？周永恆說：「會，正學習中，我這方面是比較弱。有見醫生傾偈輔導，若有需要都會服藥。」他自言近期有保持運動和足夠休息，體重增加了10多磅。剛過去的父親節，他開心收到兒子畫有心心的卡，雖然未有一家三口慶祝，但有告知太太。

案件編號TMCC822/2023、TMCC866/2023

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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