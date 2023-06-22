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娛樂

遭20女控性騷擾 台灣藝人NONO宣布停止演藝工作

【明報專訊】台灣藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控是性騷擾慣犯，他前日堅決否認。小紅老師昨早舉行記者會，稱已收到近20名受害者的信息，其中有兩女被NONO性侵，年紀最細的受害者只有15歲。NONO下午在社交網發文宣布即時停止演藝工作，誠心反省。

小紅老師表示受害者當時太害怕，想要反抗時已經來不及，並稱至今有很多受害者出來指控NONO，且有私信截圖及錄音檔可公開作為證據。她稱NONO的性騷擾行為從2013年開始，對象以看起來不會爆料的女性為主，加上發生的時間有些太久遠，NONO一口咬定受害者拿不出證據，才打死不承認。

希望NONO向受害者認錯道歉

小紅老師表示受害人憶述有在車上、NONO家中、傷殘人士廁所等地方被性侵，一定要集結更多受害者的資訊才能提告。她強調站出來發聲的目的不是要破壞NONO的家庭，也不是要他付巨額賠償金，只希望他能夠向受害者認錯道歉。

NONO昨午2時23分在社交網發文︰「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省。」NONO的舊老闆吳宗憲稱NONO在10年前自立門戶，「藝人的私生活，我們基本上不會有太多干預」。他感慨今年真是一個令人難過的年。台北地檢署在小紅老師的記者會後表示，「由於就目前所知的疑似性侵案件發生過程與時間都尚未明確，檢警會持續關注，但如果有受害人願意出面提告，將立即分案偵辦」。

娛樂組

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