網紅耀樂記招控訴遭強奪第一次 偷拍私密片 炎亞綸突現身兩度鞠躬道歉

前台灣組合飛輪海成員炎亞綸2018年被爆劈腿，同時跟3男交往，他與3男的咀嘴親密照曝光，當時他發道歉聲明，自言曾對人付出真感情，但結束時沒好好處理，對造成傷害的人感到非常抱歉。前日「抖音男神」網紅耀樂發文表示16歲時跟炎亞綸交往，被對方強行奪去第一次，還遭炎亞綸拍下私密影片兼外流至網絡。

炎亞綸前晚發文回應，自稱「戀愛腦」，一旦投入一段感情會失去自己，謝謝耀樂願意說出來，讓他有機會面對心裏一直很害怕的不定時炸彈。對過去的自己不覺得驕傲，在感情上有很多偏差、扭曲的做法。他承認曾跟耀樂交往，當時耀樂到台北讀書，他幫忙找房及支付房租，交往過程必有爭吵，缺乏溝通也疏忽太多事情，沒能力及智慧好好處理分手。不過他跟耀樂仍有斷斷續續保持聯絡互相支持，耀樂去年9月請他幫忙宣傳一項投票活動，他身為朋友自然答應。

最大可能修手機時私密片外流

炎亞綸提到2018年被周刊爆跟3男交往後，許多他的私密影像在網絡流傳，他強調不是主動外流，「經過調查最大可能是我去修手機時被外流，當時用最大能力請律師協助下架」。炎亞綸稱網上流傳的私密影像不定時炸彈，時不時折磨着他，「我檢視自己問題、缺點，清楚這些身上的傷疤和醜陋會跟我一輩子，不曾美化或逃避，跟大家說聲對不起，我做了最糟糕的示範」。炎亞綸稱有參與各種諮商與課程尋求幫助，又表示若耀樂願意，他想當面道歉，陪對方走過一切傷痛，以及後續能彌補的一切。

耀樂昨午舉行記者會，當他說到2017年認識炎亞綸時，炎亞綸突然現身，兩度向他鞠躬道歉，並說︰「造成你人生變成這樣，真的很抱歉。」

耀樂見炎亞綸情緒崩潰

耀樂當刻低頭伏在桌上，狀甚崩潰。炎亞綸續道：「我還是需要道歉，我還是要慎重對你做出道歉，真的很對不起，今（昨）天是你的記者會，我相信你有很多話要說，就把時間還給你，或是你想要聯絡我都可以。」耀樂全程掩臉未回答，炎亞綸現身一分鐘後，快步離場。炎亞綸離開記者會後崩潰流淚，邊哭邊哽咽表示特地來記者會一趟，是要親自向耀樂說聲對不起。對於耀樂的指控，炎亞綸強調，「絕對沒有做任何強迫意願的事、絕對沒有偷拍」。至於或涉及的法律刑責，他說︰「後續有任何問題，我都會負責任。」

跟律師討論是否向炎亞綸提告

耀樂恢復心情後，除重提被奪第一次經過，又激動表示炎亞綸竟在5年後發文稱關於私密影片外流已經過多方調查。他質疑說：「請你（炎亞綸）說明怎麼調查？到底是不是你自己流出去？」耀樂強調拍攝未成年影片是違法的，目前仍在跟律師討論會否向炎亞綸提告。對炎亞綸突然現身道歉，他未知要不要接受，只希望炎亞綸先回答以上提問，不要再混淆視聽。耀樂說︰「我其實沒有很願意看到他，這個道歉，不是我爆料之後才做，很沒有誠意。他昨（前）天有試圖聯繫我，但我沒有接。」至於炎亞綸說沒有「強迫」這件事，耀樂稱是無稽之談，認為就算是情侶關係，各自都要好好保護自己身體，不是另外一半想要，就得接受。

禠奪十大傑出青年資格

炎亞綸形象受重創，工作即受影響，多個代言廣告取消合作。原定8月28日演出台灣熱氣球嘉年華活動的閉幕音樂會，主辦單位台東縣政府交通觀光旅遊處遊憩科長劉奇朋表示，熱氣球活動配合演出的藝人需有健康形象，因此決定撤銷炎亞綸演出，改邀請其他藝人擔任壓軸嘉賓。

至於炎亞綸下半年主持公視政治類談話節目《哈囉！你給問嗎？》，公視表示，「公視與炎亞綸先生近期的合作，僅在樣帶階段，先終止合作關係」。炎亞綸去年獲選為十大傑出青年，因行為違反應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感，立即撤銷十大傑青當選資格。

警介入調查

有網民批評炎亞綸現身記者會是對耀樂二次傷害，似想給耀樂壓力及轉移焦點。據台灣傳媒報道，士林檢查署昨日主動分案，表示炎亞綸被爆料的行為涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》，已由婦幼專組檢察官指揮台北警察局婦幼警察隊蒐集相關事證偵辦。

耀樂則被網民爆有疑似以桃色交易騙錢的行為，公開多張對話截圖。該網民稱有人收5.4萬元新台幣（約1.4萬港元）與其朋友開房約會6次，但二人只見了一次面，並要求收取全數後便開始神隱。台灣傳媒聯絡耀樂，截稿前未有回應，真偽有待證實。

娛樂組