明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《FUBAR》 阿諾舒華辛力加演特務 難過妻女關

【明報專訊】《未來戰士》「大隻佬」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）入行多年，電影代表作品無數，卻鮮有拍劇，新作《FUBAR》5月26日在影視串流平台Netflix上架後，連續兩周登上英語節目收視冠軍。「FUBAR」是英文Fucked Up Beyond All Recognition的簡寫，大概可以翻譯為「好大鑊」，阿諾在第8集結局便曾以此俚語，總結他跟家人和拍檔的處境，正好為第2季劇情鋪路。

結尾為第2季埋伏筆

據說FUBAR曾是美軍俚語，金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演有關二戰的電影《雷霆救兵》便曾出現這句對白，如今成為阿諾舒華辛力加與《壯志凌雲：獨行俠》女星蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）合演特務喜劇的名字，倒也貼切不過。故事講述阿諾飾演FBI特工路克，退休後才知悉女兒艾瑪（蒙妮卡芭芭露飾）是同行，愛女心切之下，決定再次披甲上陣，攜手執行救世任務。當他自詡父愛偉大？事實遭女兒嫌棄，加上前妻改嫁在即，才驚覺處理家事比對付黑市軍火商還要困難百倍。

新劇由路克完成最後一次任務說起，正當他參加退休派對之際，突然接到上級通知，一支特工小隊在執行任務期間失聯，當時他們正在調查恐怖分子的餘孽博羅（基比奧路拿飾），後者涉及販賣核武，由於博羅跟路克素有交情，因此上級要求他再披戰衣，參與拯救同袍的「熊貓行動」。

當他抵達博羅的兵工廠後，赫然發現女兒艾瑪是臥底，正在執行潛伏任務，令他震驚又擔心。父女相認之後，開始互相埋怨，由對方隱瞞特工身分開始，數到父母離婚的理由。最終雖然完成任務，救出「熊貓」又取回核武，但路克念舊情，不忍殺掉博羅，令後者有機可乘，全身而退。

FBI高層下令路克父女收拾爛攤子，直至把博羅繩之於法，父女被迫聯手執行一個又一個任務，包括阻止博羅在高速列車上偷取核廢料、騙取物理學家遭政府禁止發表的核武論文、訛稱出售小型核反應堆作為誘使博羅露面的手段等，最後惡人有惡報，但路克等人亦遭設計陷害，特工身分曝光，隨時惹來殺身之禍，全家展開逃亡之旅，正好為第2季劇情埋下伏筆。

動作場面 替身代勞

《FUBAR》有齊動作、搞笑、溫馨等元素，輕鬆熱鬧兼而有之，例如路克父女一邊執行任務，一邊吵吵鬧鬧的情節，不禁令人聯想起Apple TV+早前上架、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）合演的特務喜劇《真愛玩失蹤》（Ghosted）；加上《FUBAR》全劇節奏明快，強勁導演陣容應記一功。曾經拍攝《絕命毒師》的Phil Abraham、《雨傘學院》Stephen Surjik、《河谷鎮》Steven Adelson及《神盾局特工》Holly Dale每人執導兩集，集各家之大成，已成為荷李活常見的工作模式。

劇中路克角色設定為65歲，剛好符合退休年齡，現實中阿諾已屆75歲，畢竟英雄遲暮，身手難免退化，劇中動作場面如跳車、肉搏等，都由替身代辦，自是不難理解。若要繼續找碴，不少情節都是「搵戲嚟做」，例如路克父女每次完成任務，總要返回FBI總部向上級匯報，如此費時失事，行蹤容易暴露，在今時今日「web 3.0」時代還會發生嗎？

另外，結局前一場動作戲講述博羅被困地牢，遭小型核彈炸傷兼受核輻射感染，卻大難不死，只有半邊臉毀容，更在路克前妻再婚之日現身報仇，情節同樣荒謬絕倫，純粹為製造緊張氣氛，結果只會讓觀眾失笑。

相關字詞﹕蒙妮卡芭芭露 阿諾舒華辛力加 Netflix劇集FUBAR 影視串流平台Netflix 開箱

上 / 下一篇新聞