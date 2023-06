【開箱】《FUBAR》 阿諾舒華辛力加演特務 難過妻女關

【明報專訊】《未來戰士》「大隻佬」阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)入行多年,電影代表作品無數,卻鮮有拍劇,新作《FUBAR》5月26日在影視串流平台Netflix上架後,連續兩周登上英語節目收視冠軍。「FUBAR」是英文Fucked Up Beyond All Recognition的簡寫,大概可以翻譯為「好大鑊」,阿諾在第8集結局便曾以此俚語,總結他跟家人和拍檔的處境,正好為第2季劇情鋪路。