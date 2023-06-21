《職業特工隊7》影評讚動作戲無懈可擊 湯告魯斯見總理 羅馬首映遲90分鐘

《職業特工隊：死亡清算上集》講述伊頓亨特（湯告魯斯飾）和隊友捲入歷來最危險任務。某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡分子手中，伊頓和隊友必須及時攔截，才可免全球陷於災難。

威尼斯開鏡爆疫 波折重重

此片由開拍到上映歷時超過3年，而且波折重重；2020年2月原定在意大利威尼斯開鏡，之後再到羅馬取景40天，怎料新冠疫情爆發，意大利確診個案當時冠歐洲，拍攝幾日即煞停，其後轉到英國繼續，又到了挪威取景。同年10月回到意大利開工，直到2021年9月正式煞科，其間經歷過工作人員確診被迫停工，映期亦數度更改。

選址羅馬舉行世界首映禮，對此片意義重大，尤其片中一幕飛車戲正是在紅地氈地點兼名勝西班牙廣場取景，湯告魯斯多謝意國當局協助此片完成，又有感而發說：「想展示給大家知道，不止仍然能拍電影很重要，當世界與電影藝術經歷過最艱難時刻，能再走進戲院也很重要，想給大家知道，疫情不會摧毁戲院的。」他又表示從小就想拍電影及旅遊，不止當旅客，而是了解當地文化，「透過電影我做到了，因為這裏所有人都容許我娛樂大家，這榮幸我從不視為理所當然，娛樂大眾正是我熱愛的工作，永遠奮戰給所有人帶來更大舞台去體驗」。湯告魯斯又多謝《職》片導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie），形容後者為其創作上的兄弟，過去16年湯告魯斯每部電影對方都有份參與，像匿名為《職業特工隊：鬼影約章》編劇，又參與剪接等工作。

西蒙柏奇稱劇組擔心湯告魯斯

西蒙柏奇（Simon Pegg）自《職業特工隊3》加盟，前晚亦出席新片羅馬首映禮；他稱台前幕後一直很擔心湯告魯斯，對方雖然快將61歲，但高難度動作總親身上陣，「我很幸運演的角色Benji只要操控電腦，湯卻開電單車跳崖、整個人半掛在火車外，真的非常危險。總有個感覺，不知道哪一天會出錯，我們可能會失去湯。無時無刻都有大型特技動作，我們都害怕，但他總是會成功」。

除了湯告魯斯、西蒙柏奇及導演基斯杜化麥格里到場，再度參演的莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby），以及新加盟的「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）與希莉艾維（Hayley Atwell）均現身羅馬首映禮。據美媒報道，由於湯告魯斯即興跟意大利總理梅洛尼會面，所以延遲了超過90分鐘才到達放映新片的協和音樂廳；其間大會放映了眾星在紅地氈的訪問，但當重複播放，觀衆開始不耐煩，當湯告魯斯等人現身時，還是報以掌聲。

電影放映期間，全場爆滿的觀衆席不時發出歡呼聲，「勁呀，湯！」之聲此起彼落。首輪影評即晚在社交媒體曝光，大部分讚賞動作戲出色及多變，有影評人甚至稱其無懈可擊，而且娛樂源源不絕，最終大場面之精彩，更在整個系列名列前茅，而且為下集做好準備。有影評認為片長兩個半小時，很快便過去，更稱是今年到目前為止最好看的電影之一。扮演奸角的寶姬曼迪夫與新加盟的希莉艾維獲點名稱讚，尤其後者與湯告魯斯的飛車戲及火車動作場面，被指角色迷人，表現突出。