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娛樂

黃子佼被指低調出院回家 吳宗憲反擊欠錢不還多情論

【明報專訊】台灣「#MeToo」性醜聞風波持續蔓延，著名主持人黃子佼被網紅Zofia爆料，稱十多年前17歲時遭黃子佼強吻及誘騙到酒店房拍半裸上身照。前日黃子佼在社交網拍片承認惡行並公開道歉，同時大爆逾10藝人醜聞。之後黃子佼疑自殘被送到台北長庚醫院，晚上轉送林口長庚的加護病房，他的妻子孟耿如經理人回應傳媒，透露黃子佼短暫清醒，但仍無法言語及表達。昨日早上傳他已低調出院回家，孟的經理人回覆，「不好意思讓大家奔波了，我們會面對不會逃避，但請給耿如一點時間」。

Zofia昨日在社交平台再發文，「當初分享這個MeToo事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題……」Zofia表示意外很多人跟她一樣情况，希望社會持續關心受害者，保護並教導孩子要小心，她之後不會再回應此次事件。

網民想看吳宗憲「翻車」

黃子佼前日拍片提及吳宗憲欠錢不還及過往情史，吳宗憲稱會追究，昨日他拍3段片上載社交平台反擊，勉勵黃子佼為了家庭要奮鬥下去，但不忘揶揄說：「現在海水退了，我們終於知道……誰沒有穿褲子，每天在那裏亂搞男女關係的人是誰？」及後吳宗憲點名說：「佼佼，我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙。連我的車尾燈你也看不到，過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來有一天，我演藝圈不幹了，那就輸我更多囉。」吳宗憲言論惹爭議，有網民留言：「好想看你『翻車』（出事）。」吳宗憲回覆稱他一生不會「翻車」，因為沒有空做那些事。

另外，黃子佼恩師張小燕關心愛徒情况，並非常自責，「孩子沒教好，我深深覺得痛」。她鼓勵黃子佼年輕過錯，知錯必改，他有妻女，要努力令自己成為更好的人。

娛樂組

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