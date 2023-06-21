黃子佼被指低調出院回家 吳宗憲反擊欠錢不還多情論

Zofia昨日在社交平台再發文，「當初分享這個MeToo事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題……」Zofia表示意外很多人跟她一樣情况，希望社會持續關心受害者，保護並教導孩子要小心，她之後不會再回應此次事件。

網民想看吳宗憲「翻車」

黃子佼前日拍片提及吳宗憲欠錢不還及過往情史，吳宗憲稱會追究，昨日他拍3段片上載社交平台反擊，勉勵黃子佼為了家庭要奮鬥下去，但不忘揶揄說：「現在海水退了，我們終於知道……誰沒有穿褲子，每天在那裏亂搞男女關係的人是誰？」及後吳宗憲點名說：「佼佼，我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙。連我的車尾燈你也看不到，過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來有一天，我演藝圈不幹了，那就輸我更多囉。」吳宗憲言論惹爭議，有網民留言：「好想看你『翻車』（出事）。」吳宗憲回覆稱他一生不會「翻車」，因為沒有空做那些事。

另外，黃子佼恩師張小燕關心愛徒情况，並非常自責，「孩子沒教好，我深深覺得痛」。她鼓勵黃子佼年輕過錯，知錯必改，他有妻女，要努力令自己成為更好的人。

娛樂組