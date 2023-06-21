吳偉豪25歲生日開工 馬德鐘預祝成最年輕視帝

爆老竇吳大強吸金力強

吳偉豪被前輩大讚受寵若驚，「我都是盡力做好本分，有機會與很多好演員合作壓力好大，現在還被送高帽，有點驚，不過我與馬德鐘因合作變得更熟悉」。他打算收工回家與家人慶祝，笑說：「大強（爸爸）在家等我。父母養大我好辛苦，生日當然要跟他們共度，日前我病了，父親節未能與家人外出食飯，要趁今（昨）日慶祝，爸爸最近身體ok，工作比我更忙，祝他更上一層樓。」馬德鐘透露一向沒有慶祝節日的習慣，但父親節收到身在外地的兒子短訊祝賀，感到溫暖和開心。

蔣家旻再演奸角

蔣家旻與江嘉敏笑言名字發音相近，經常被工作人員認錯，兩人合作過兩三部劇，但未有正式對手戲，蔣家旻稱劇中主要跟前輩馬德鐘和李成昌合作，角色較沉重，專與人玩心理戰，笑言承接《美麗戰場》「反骨琪」角色，再做奸角。

江嘉敏笑稱《非常檢控觀》拍攝如火如荼，她僅開過幾日工，相信要包尾收工，可能跟演心理學家角色有關，「我今次拍劇好孤單，同場的人只見一次就消失，合作的演員未熟絡就不見了」。她透露即將為慈善參加42公里全馬賽跑，最近為操練和角色需要，成功減磅。

記者：鍾一虹