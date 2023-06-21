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娛樂

《全民造星V》30強賽果惹爭議 王鋒遭質疑內定冠軍 網民發起罷睇

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》前晚播出完成第3輪淘汰賽一集，30強誕生。淘汰的10名參賽者中，以Tomy（何家銘）、Lubia（戴耀起）、馬來西亞的Aaron Bosco（雷振耀）和Adam Sang（鄭如川）惹網民極大反應，紛紛於官方社交平台留言大表不滿，質疑評判及兩組導師決定，賽果不公早有劇本，甚至內定賽果。有不少留言矛頭直指被網民批評人格差、愛領功的王鋒，每輪賽事都獲讚賞，且順利晉級疑是內定冠軍，發起要群起罷睇。淘汰賽錄影已全部結束，10強亦已誕生，稍後揭曉，網民的質疑是否屬實，7月16日決賽將有答案。

記者：林祖傑

《全民造星V》30強止步的10名參賽者分別是Tomy 、Lubia、Aaron Bosco、Adam Sang、Hayden（黃誠希）、Dai Bon（胡成邦）、David（麥楗熹）、James（Garcia James Cunanan）、Hayson（郭澧羲）及Lucas（翁演陞）。

Tomy籲支持其他兄弟

Tomy被淘汰令人大跌眼鏡，擔任小組隊長的他曾帶隊出賽兩場均全取五盞燈，不少網民留言稱難以接受。Tomy則表現大方，於社交平台留言：「噚（前）晚到今朝，大家所有打氣同支持收到晒，恕我未能一一覆晒大家，知道大家為我嘅事都有情緒，留番啲情緒去支持其他兄弟可以嗎？」再上載同組合照留言：「活得精彩結尾，切勿流眼淚。」

一直表現突出的Lubia對被淘汰同樣樂觀面對，於社交平台形容自己是榮譽畢業，「我行我素，拎得起放得低，行到呢度都算係咁啦！」

Aaron Bosco生日「重生」

來自馬來西亞外形討好的Aaron Bosco剛巧於正日生日播出被淘汰一集，他於社交平台留言：「今年是個好特別的生日，離開《全民造星V》的舞台，那麼剛巧落在我的生日正日。沒錯，對我來說，離開這個舞台並不是一個結束，正正是一個重新開始的『生日』。」

Aaron Bosco稱相信大家相遇都是緣分，只是想給自己一個機會再次追逐夢想，不需要讓一個比賽的排名與別人劃分界線，生日願望是所有參與《全民造星V》的參賽者事業飛黃騰達。

Adam Sang自覺能入10強

賽前一直被睇好，唱得之人Adam Sang在記者會被點名上台表演，同樣被淘汰提早回馬來西亞，曾於節目中發爛渣，被淘汰後在「鬆一口氣房」表示，「我覺得我可能去到10強，但係呢個賽制係殘酷嘅，咁我pick up唔到，想用番自己嘅節奏去做，其實我最後都做到㗎，我覺得自己都有發光㗎」。節目中曾鬧不和的Hayson及David，雙雙被淘汰，Hayson被導師陳健安直指固執性格阻礙發展。

被視為大熱的王鋒順利晉身30強，自他在第二輪比賽的dance battle被阿澤（鍾澤誠）投訴臨時改動作後，批評聲音不絕，有網民質疑王鋒是內定冠軍，表示不滿，發起罷睇節目。

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