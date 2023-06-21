伙好姊妹黃翠如陳自瑤拍烹飪節目 連詩雅日日為老公陳家樂下廚

黃翠如搣甩「地獄廚神」稱號

三人當中以Shiga廚藝最好，她與Yoyo為「地獄廚神」翠如平反，稱翠如是被老公蕭正楠耽誤的好廚師，因被老公寵壞，廚藝才沒進步，Shiga更大讚翠如煎蛋好好食。翠如自豪道：「我前兩日煎沙薑雞翼，有少少燶，將燶的剪走，老公返來見到好欣賞。」問翠如可想快點拍劇？她說：「只要找我們一齊拍就得。」

Shiga獲贈蛋糕預祝35歲生日

Shiga被爆在節目學完新菜式，即回家煮給老公陳家樂試食。她表示不用返工會日日煮飯，因老公眼球受傷，醫生叮囑盡量少吃味精，所以盡量親自下廚，希望對老公康復有幫助。節目組特別安排蛋糕及壽桃預祝Shiga月底35歲生日，她表示生日當天未知老公會否放假，因對方眼傷請了很多假，要開工也體諒，「如果開心，日日都可以慶祝啦！」問生日願望是否生B？她說：「我只想身體健康，總之身體健康做什麼都得。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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