明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

劉兆銘出關賀劉青雲封帝 黃秋生︰已4年沒聚會

【明報專訊】劉青雲早前憑《神探大戰》3奪金像影帝，因忙於拍戲，日前才有空跟一班好友黃秋生、黃子華、吳鎮宇及張達明等食飯慶祝，還邀得近年深居簡出的劉兆銘（Ming sir）出席。

劉兆銘破禁飲兩啖酒

秋生表示大家都很忙，鎮宇太太很有心，今次聚會是她安排，他們因疫情已4年沒聚會，當晚大家傾得很開心，笑言各人身體都有毛病，「Ming sir近年不想出街，我們不停叫他出來，達明還專程接載他；Ming sir很多東西都不能吃，不可以飲酒，不過他當晚很開心，都飲了兩啖。子華整傷手，達明又耳聾，個個都有事。子華以為我身體好好，其實我心臟不好及血壓高，所以近期開始跑步及做運動，除了為身體健康，也因為9月演出舞台劇《極地謎情》，也需要體能」。

秋生不排除親筆寫回憶錄

秋生創立的「神戲劇場」今年慶祝10周年，特別推出舞台劇《極地謎情》，還有攝影展及出《回憶錄》等，「這本《回憶錄》只簡略講我小時候至創立『神戲劇場』的點滴，我口述，搵人代筆，會在書展期間推出，若數年後我得閒，不排除親自執筆寫回憶錄」。

談到演出該舞台劇的游學修大讚秋生勁，第一次對劇本已將所有對白背熟。秋生笑說︰「因為我多時間，背對白是有些技巧，但都要死記。」

記者︰柯美

相關字詞﹕張達明 吳鎮宇 黃子華 黃秋生 劉兆銘 劉青雲

上 / 下一篇新聞