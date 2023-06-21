劉兆銘出關賀劉青雲封帝 黃秋生︰已4年沒聚會

劉兆銘破禁飲兩啖酒

秋生表示大家都很忙，鎮宇太太很有心，今次聚會是她安排，他們因疫情已4年沒聚會，當晚大家傾得很開心，笑言各人身體都有毛病，「Ming sir近年不想出街，我們不停叫他出來，達明還專程接載他；Ming sir很多東西都不能吃，不可以飲酒，不過他當晚很開心，都飲了兩啖。子華整傷手，達明又耳聾，個個都有事。子華以為我身體好好，其實我心臟不好及血壓高，所以近期開始跑步及做運動，除了為身體健康，也因為9月演出舞台劇《極地謎情》，也需要體能」。

秋生不排除親筆寫回憶錄

秋生創立的「神戲劇場」今年慶祝10周年，特別推出舞台劇《極地謎情》，還有攝影展及出《回憶錄》等，「這本《回憶錄》只簡略講我小時候至創立『神戲劇場』的點滴，我口述，搵人代筆，會在書展期間推出，若數年後我得閒，不排除親自執筆寫回憶錄」。

談到演出該舞台劇的游學修大讚秋生勁，第一次對劇本已將所有對白背熟。秋生笑說︰「因為我多時間，背對白是有些技巧，但都要死記。」

記者︰柯美