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娛樂

疫情改變人生觀 鄭中基無意栽培仔女做接班人

鄭中基任巡唱監製 盼做到沒遺憾 疫情令人生觀改變 要及時行樂

【明報專訊】鄭中基（Ronald）下月在澳門舉行《Fragments of Wonder巡迴演唱會》，今次兼任監製，並由「機動娛樂」主辦，會不計成本盡量做到最足，希望沒半點遺憾。他開設的YouTube頻道「機動電視台RTV」，疫情期間為網民提供娛樂，亦為自己及業界製造就業機會，在無心插柳下，目前訂閱人數已超過57萬。雖然網上頻道愈開愈多，Ronald認為不會取代傳統免費電視台，但觀眾被分薄就一定有。曾予人感覺浪子的Ronald已變成「暖男爸爸」，他表示現在是人生最快樂的時候。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

Ronald在2020年3月建立YouTube頻道「機動電視台RTV」，開台3年，目前訂閱人數逾57萬。Ronald表示當初設立這頻道沒想過那麼成功，心想做完個疫情就算，「疫情期間大家生活很艱難，影圈又無戲開，很多人無工作，我當時拍劇集《暖男爸爸》，因為限聚令，每次拍外景都要搏，所以想拍些開心的節目娛樂大家，諗住疫後就拜拜，但現在變成大家慣性收看的節目，所以一直做，未來會讓後生仔做多些，因很多東西我已做不來，例如體能不容許我再介紹室內競技場，由不同年齡的人去做，節目更多元化，觀眾層面更廣」。

頻道訂閱人數逾57萬 欲罷不能

YouTube頻道愈來愈多、愈來愈盛行，問Ronald這類頻道會否取代傳統免費電視台？他說︰「不可以話取代，觀眾被分薄就一定有，現在大家攞部手機，就可以拍嘢兼即時放上網，不同拍電視劇，什麼都要等批，劇本審批完，隨時要改，改到可以拍，又要等批budget；網上沒那麼多掣肘，而且年輕人會睇最快、最新的東西，不過也有兩邊都睇的觀眾。」

巡唱尾站香港 已入紙紅館

Ronald下月29及30日在澳門舉行兩場《Fragments of Wonder巡迴演唱會》，今次由他的「機動娛樂」主辦，更首次擔任監製。選擇由澳門出發，Ronald表示過往舉行巡迴演唱會，首站都是香港，之後出埠演出，個騷愈做愈順，不過今次想尾站留給香港觀眾，已入紙紅館，有消息會公布。巡唱已排到明年，共開多少場？他稱未知道，沒想過要破自己的場數紀錄，只想做個沒遺憾的演唱會，「之前因製作費問題，海報、舞台設計、流程及歌曲等未能做到連貫，每次跟監製要求，他都說『唔好啦』，實在有少許瑕疵。今次自己話事，可以不計成本做足一點，當投資又好，還自己的心願又好，希望觀眾睇完會話『都做到喎』」。

積極減肥 日跑5公里兼控制飲食

Ronald前年在中環海濱舉行全港首個戶外自駕演唱會《Drive In Ultra》後，便開始構思及籌備巡迴演唱會。他透露海濱演唱會跟他原本的想法落差很大，只做到六成，原本設計一條伸延出去的舞台可跟觀眾近距離接觸，亦設搖滾區等，最後因社交距離措施無法實行。

Ronald指今次演唱會主題講香港人，因這幾年身邊很多朋友轉行、失業或移民，要重新開始，覺得幾艱難，但看他們的Post卻沒任何抱怨，反而說發現些開心事，例如鼻敏感全消等，「香港人適應能力很強，幾艱難都會找到些令自己開心的事情。Fragments of Wonder是無論你去到哪裏，可能現在擁有的東西散晒，但仍有些碎片值得令你開心，藉着這概念鼓勵大家」。他早前已閉關練氣、練聲，日跑最少5公里及控制飲食，已減了10多磅，希望著西裝瀟灑一點。

愛老婆仔女就要講出口

3年疫情令Ronald的人生觀改變，「百幾歲的奶媽在我舉行《Drive In Ultra》演唱會前離開了，非常突然！她離開時因疫情不可以探望，只能透過視像見最後一面，經過此事，令我有所改變，發覺什麼事情都有可能發生，預計不到，所以不要以為還有大把時間，現在就要珍惜身邊人，及時行樂，想做就要做，愛老婆仔女就要講出口，我人生最開心就是有小朋友這個階段，但亦最擔心，因現今世界不像以前那麼單純，網絡世界又多陷阱，子女還很天真，不想告之世途險惡，一下子將他們的童真打沉」。

做家長要盡早學識放手

Ronald成立「機動兵工廠」培育演員，不過他無意栽培喜歡音樂及熱愛表演的仔女接班，認為讓他們自由選擇，自發學習才會用心，他說︰「他們無論做什麼我都支持，作為爸爸，在他們年幼階段只能引導不要走歪路，做家長要盡早學識放手，愈遲放手愈不捨得放手，當然都會擔心，但這是必經階段，為人父母才知父母心情！」

髮型︰Horace Tse

化妝︰Henry Li

造型︰Eddy Chu

服裝︰@isabelmarant/@miharayasuhiro_official/@ithk

場地︰富衛1881公館

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相關字詞﹕機動娛樂 機動電視台RTV Fragments of Wonder巡迴演唱會 鄭中基（Ronald）

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