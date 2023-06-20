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娛樂

伙Dear Jane開騷 全場氣氛high爆 MC口甜舌滑 讚陳蕾似煙花咁靚

【明報專訊】張天賦（MC）、陳蕾及樂隊Dear Jane前晚於亞洲國際博覽館舉行音樂會。Dear Jane獻唱多首歌曲打頭陣，炒熱全場氣氛，主音黃天翱 （Tim）與結他手翁厚樑（Howie）見觀眾揮動黃鴨仔打氣棒，笑指是有史以來最可愛的觀眾。他們獻唱《到底發生過什麼事》，全場觀眾大合唱，低音結他手伍漢邦（Jackal）被觀眾聲浪嚇親，他說：「好似去了Dear Jane演唱會一樣。」之後Dear Jane聯同陳蕾、MC合唱《哪裡只得我共你》，氣氛high爆。

楊洛婷帶女兒捧場

適逢前晚是父親節，眾歌手祝賀所有父親及已為人父的Tim，鏡頭即時影住在台下捧場的Tim太太楊洛婷和女兒Tanya，Tanya更高舉自畫應援牌幫爸爸打氣，場面溫馨。MC被取笑成為過場環節的MC（主持），其間他對陳蕾口花花，「我們剛剛出場的煙花效果很靚，就像你一樣」。令陳蕾不知如何接下去，她對MC說：「你說話帶住無限祝福。」

MC趁機向陳蕾𢱑歌

隨後陳蕾獻唱了多首代表作，包括《娑婆》和《下流社會》。出名唱得的陳蕾還跟MC合唱《相信一切是最好的安排》和《小心地滑》，現場觀眾反應熱烈。MC表示《小心地滑》唱過很多次，第一次跟陳蕾合唱，希望大家喜歡他們這個合唱版，並趁機向陳蕾𢱑歌，「我覺得這個時間要再同你𢱑多一首歌，不如寫首合唱歌畀我哋啦」。陳蕾笑說：「那就找徐浩幫忙寫歌，我們就在此立誓。」

MC壓軸演出，一口氣演繹《花海》、《老派約會之必要》、《第二人格》、《記憶棉》、《反對無效》及《時候不早》，唱《反對無效》時還安排Kiss Cam環節，跟歌迷互動，不少情侶被拍到時都大方接吻，最後MC獻唱《世一》為音樂會畫上句號。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕張天賦（MC） 陳蕾 黃天翱（Tim）

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