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娛樂

廣州演唱會填詞人林夕被改名 陳奕迅經理人：跟主辦單位終止合作

【明報專訊】陳奕迅（Eason）原定年底在廣州舉行演唱會，日前網上流傳演唱會的批文申請，主辦單位向廣州市文化廣電旅遊局申報演唱會歌曲資料中，有網民發現多首由林夕填詞的歌曲，填詞人被改名。昨日陳奕迅經理人就事件表態，指這錯誤不能容許，已跟主辦單位終止合作。

主辦單位道歉取消批文

網上流傳Eason演唱會申報的歌單所見，林夕填詞的《K歌之王》、《你給我聽好》作詞人變成林若寧，《十年》被改為黃偉文，《任我行》、《開不了心》改為葛大為，《當這地球沒有花》改為林寶，事件惹外界熱議。

主辦單位「廣州新輝文化」前日（18日）在微博發聲明道歉，並表示取消今次文化批文，聲明內容：「本公司（廣州新輝文化發展有限公司）在2023年5月27日陳奕迅 Fear and Dreams巡迴演唱會—廣州站文化報批中，由於操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作做成不良影響，廣州新輝文化發展有限公司對本次失誤願意承擔所有的責任，對詞曲作者表示誠懇道歉，同時對詞曲版權公司誠懇道歉！並對藝人及經紀人公司道歉！廣州新輝文化發展有限公司會申請取消這次文化批文！再次向詞曲作者表示誠懇道歉！」聲明中向「詞曲作者」誠懇道歉，但未有提到林夕的名字。昨日陳奕迅經理人甘菁菁回應傳媒說：「審批文件上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

林夕曾被批跟「港獨」搞到一起

林夕作品逾3000首，包括不少經典流行歌曲，曾被央視點名批評跟「港獨」搞到一起。2019年底東方衛視跨年晚會，有歌手演唱林夕填詞、張國榮歌曲《我》，有網民發現填詞人名字顯示「佚名」。2020年初，內地多個音樂平台將林夕作品下架或改為「佚名」，林夕曾回應說：「我覺得畀人佚名都係我嘅一種光榮嚟。」

娛樂組

相關字詞﹕林夕 廣州演唱會 陳奕迅（Eason）

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