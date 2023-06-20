黃子佼拍片認性侵 自殘送院 太太孟耿如代夫道歉 承諾陪伴彌補錯誤

娛樂組

黃子佼被爆曾性侵台網絡紅人Zofia後，在社交平台拍片承認惡行，「其實我一直都在思考要怎麼面對這一切，首先我必須道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任及期待，在這一波的事件裏，我也是坐立難安，心裏很過不去，但我必須講，在過去認識太太耿如差不多10年的時間，我一直非常努力想要改變自己。可是很多事情改變不了，已經發生了，也不可能去推翻」。

自爆母親出軌 導致不健康人格

黃子佼又自揭身世，爆母親當年出軌，導致他出現不健康的人格，「很多事情一定是有原因、起源，我大概10歲時，我媽媽就出軌，因那時候我很黏她，基本上她都是帶着我，我有點忘記是姓葉的還是姓高的男人，開計程車的，我印象最深刻的一次傷痛，是他們帶我出去玩，在飯店裏，他們就在旁邊上牀，對我來講有多麼的震驚。我也曾在爸爸房間搜到色情片，國小沒什麼大事發生，國中的時候，心裏有點所謂的變態吧！跟很多男同學有些比較親密的互動，大家都在探索『性』，我也一度懷疑是否喜歡男生，但我也有喜歡女生，很奇妙，我也會偷看老師的裙子」。

黃子佼向太太孟耿如道歉，更稱圈中多名藝人，包括大S和小S等曾涉毒，與小S拍拖時被人硬塞藥物，又稱吳宗憲欠錢不還及過往情史，黃子佼說：「我不管了，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒有人管我去死。」不過影片之後被刪除，連黃子佼的facebook專頁也消失。

全身多處被利器刺傷 生命徵象穩定

據台媒報道，昨午約1時許，傳出黃子佼因不堪壓力，在家中持利器自殘，消防救護接報後將黃子佼送往台北長庚醫院急救，據悉，黃子佼生命徵象穩定，自殘原因仍調查中，醫院以病人私隱為由拒絕透露黃子佼傷勢，據知黃子佼手部及全身有多處被利器刺傷，傷口不深，入院時太太孟耿如陪伴在側，之後經理人代發聲明：「我是耿如，很遺憾今天早上的事件。佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家的關心，目前佼還在檢查中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。我們是一家人，我一定會陪着他一起面對、一起彌補錯誤。」

大S小S否認涉毒 保留法律追訴權

黃子佼被送院後，大小S在社交網發文否認涉毒，對黃子佼在情緒不穩而選擇自殘前所說的吸毒相關不實指控深感遺憾，又指大S心臟不好，根本無法及不能接觸、使用毒品。她們表示將對所有不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。又叫黃子佼保重身體，以家庭為重，早日康復，人生還是很有盼望。

吳宗憲：不會做見不得人事情

吳宗憲昨晚接受台媒訪問，堅決表示要告黃子佼，以及揭對方10年前爆出和小模的新聞後向他求饒，「當時他還特別致電來，拜託我美言兩句不要講，結果10年後他突然就失控了，其實我很擔心他，希望他平安無事。我經濟狀况相當良好，你講別人可以，講我就怪怪的，我就是一個宅男，不會去做見不得人的事情」。

宥勝醜聞曝光後失2萬粉絲

另一方面，宥勝道歉後未能「止血」，據台媒報道，宥勝的社交網原有131萬粉絲，但醜聞曝光後出現「脫粉」潮，人數降至129萬。受害者前晚再度發聲，「不論對方權力有多大、有什麼藉口，只要是讓我們身體有不舒服的感覺，不要姑息」。