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娛樂

反對老婆廣末涼子提離婚 Candle June嬲奸夫未道歉

【明報專訊】《禮儀師之奏鳴曲》42歲已婚女星廣末涼子被揭發與米芝蓮星級主廚鳥羽周作出軌，兩人其後認錯，廣末無限期停工。日前有網紅爆料，廣末丈夫Candle June同樣有外遇，而且對象不止一人；又有消息指他主動向日媒爆料，聘私家偵探蒐證，目的索取巨額贍養費。

代妻鞠躬謝罪

Candle June昨日突然召開記者會，為陷入醜聞的太太廣末涼子道歉；他先鞠躬謝罪10多秒，「妻子廣末涼子給許多人帶來困擾，我深感抱歉，我們給鳥羽周作的家人帶來麻煩，非常抱歉」。他又說當年遇到廣末時，女方情緒不穩，婚後180度轉變，稱她從沒放棄養育子女，「對我來說她是好妻子，對孩子來說是最好的母親，在親友中也是最努力的女性。婚後我們一直被媒體追訪，寫了許多沒發生的事，雖然過得很艱難，但我們一家人真的很幸福」。

Candle June表示爆出醜聞後，收到許多恐嚇信息，雖沒實質影響，但已打擾到子女的生活。他直言廣末涼子提出離婚，但他表示要再商議，自言不想結束夫妻關係。他稱很後悔沒挽救妻子芳心，Candle June落淚說：「要是早點阻止她，要是我能早點找鳥羽周作，就不會變成這樣，我也有責任。」他又暗示廣末以往有出軌，但及時出手阻止。

另一方面，Candle June透露有向鳥羽周作的家人親自道歉，亦多次與鳥羽聯絡，相約面談，對方至今未有向他道歉，只傳來電郵說「對不起，今天有事，日後聯絡」，讓他感到生氣。據日媒報道，Candle June在記者會突轉話題談福島核電廠、東日本大地震及大自然等議題，更一度說到哽咽。

相關字詞﹕廣末涼子

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