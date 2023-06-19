反對老婆廣末涼子提離婚 Candle June嬲奸夫未道歉

代妻鞠躬謝罪

Candle June昨日突然召開記者會，為陷入醜聞的太太廣末涼子道歉；他先鞠躬謝罪10多秒，「妻子廣末涼子給許多人帶來困擾，我深感抱歉，我們給鳥羽周作的家人帶來麻煩，非常抱歉」。他又說當年遇到廣末時，女方情緒不穩，婚後180度轉變，稱她從沒放棄養育子女，「對我來說她是好妻子，對孩子來說是最好的母親，在親友中也是最努力的女性。婚後我們一直被媒體追訪，寫了許多沒發生的事，雖然過得很艱難，但我們一家人真的很幸福」。

Candle June表示爆出醜聞後，收到許多恐嚇信息，雖沒實質影響，但已打擾到子女的生活。他直言廣末涼子提出離婚，但他表示要再商議，自言不想結束夫妻關係。他稱很後悔沒挽救妻子芳心，Candle June落淚說：「要是早點阻止她，要是我能早點找鳥羽周作，就不會變成這樣，我也有責任。」他又暗示廣末以往有出軌，但及時出手阻止。

另一方面，Candle June透露有向鳥羽周作的家人親自道歉，亦多次與鳥羽聯絡，相約面談，對方至今未有向他道歉，只傳來電郵說「對不起，今天有事，日後聯絡」，讓他感到生氣。據日媒報道，Candle June在記者會突轉話題談福島核電廠、東日本大地震及大自然等議題，更一度說到哽咽。