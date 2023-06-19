明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Netflix影迷盛會 《攻心諜戰》《One Piece》《3體》預告曝光 姜河那任時完加盟《魷魚遊戲2》

【明報專訊】影視串流平台Netflix舉辦的「Tudum：全球影迷盛會」前日在巴西聖保羅舉行，除了《攻心諜戰》姬兒加杜（Gal Gadot）、《Fubar》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及《驚天營救》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）等紅星現身與粉絲會面，又公開了《3體》、《One Piece》等多齣新劇的預告片。萬衆矚目的韓劇《魷魚遊戲2》，開拍在即，終公布演出陣容，姜河那與任時完落實加盟。

Netflix於2020年首度舉辦「Tudum：全球影迷盛會」，惟疫情轉到網上舉行，直到今年才重返巴西聖保羅，現場除有遊戲、音樂表演，Netflix旗下部分電影及劇集的主角，均到場造勢，又宣傳即將上架的作品。

《魷魚遊戲2》前日公布演出陣容，除首季主角李政宰、李秉憲及魏河峻回歸，《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《黑暗榮耀》朴成勳及《日與夜》梁東根扮演新「玩家」，4人更專程拍攝先導預告亮相，親手按下圓形掣，代表答應參加「魷魚遊戲」。導演黃東赫曾表示首季出現的「西裝男」或許會參演第2季，現落實孔劉再度演「西裝男」，不過戲分是否比上季多，則拭目以待。首季中槍墮崖的魏河峻，似乎大難不死，在第2季再度登場。《魷魚遊戲》同時拍攝第2及第3季，合共13集，第2季6集，第3季則有7集，7月正式開鏡，周五（23日）演員將圍讀劇本，預計拍攝超過10個月，總製作費1000億韓圜（約6億港元），明年上架。

《京城怪物》片段曝光

受《魷魚遊戲》啓發製作的競技真人騷《魷魚遊戲：真人挑戰賽》，前日公開了片段給觀衆先睹為快，將於11月播出。影迷盛會前日亦公開下半年將上架的韓國內容，包括劇集《D.P：逃兵追緝令2》、《Sweet Home 2》、朴圭瑛《絕世網紅》、安孝燮與全汝彬合演的《想見你》韓版《走進你的時間》、金南佶《盜賊之歌》、秀智《我的女神室友斗娜》、朴寶英《精神病房也會迎來清晨》、韓韶禧與朴敘俊合演的《京城怪物》、高賢貞《假面女郎》等。電影方面則有全鍾瑞《芭蕾復仇曲》及趙震雄《毒戰寒流2》。其中《走》劇片段可見安孝燮為全汝彬慶祝生日，上演甜蜜咀嘴戲。《京》劇的韓韶禧與朴敘俊則有槍頭互對及深情互望的不同鏡頭。

《驚天營救》《Fubar》拍續集

「雷神」基斯漢斯禾夫主演的新片《驚天營救2》上周五（16日）剛在Netflix上架，前日在影迷盛會宣布開拍第3集；阿諾舒華辛力加主演的劇集《Fubar》亦落實拍第2季。《神奇女俠》姬兒加杜伙拍《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）主演的《攻心諜戰》（Heart of Stone），8月11日上架，這齣諜戰片除公開首條預告片，兩人亦現身影迷盛會跟粉絲見面。

改編自內地作家劉慈欣科幻名著的《3體》（3 Body Problem），《權力遊戲》創作人大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss）監製，曾國祥有份執導，黃凱旋等主角到場站台外，首條預告片亦曝光，可看到疑似小說中描述葉文潔父親葉哲泰在文革被批鬥的場面，也有她向外太空發送信號的畫面等。《3體》據報有8集，2024年1月首播。

改編自日本動漫的《One Piece》真人演出電影，今年8月31日首播，首條預告片前日曝光。《柏捷頓家族：名門韻事3》、明年播出的《降世神通：最後的氣宗》（Avatar: The Last Airbender）則發放了首輪劇照。

《艾蜜莉在巴黎4》、《星期三2》及《安眠書店5》準備開拍，3劇主角莉莉哥連斯（Lily Collins）、珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）及潘百加利（Penn Badgley）分別拍片透露內容。另外，《未來戰士》蓮達咸美頓（Linda Hamilton）將加盟《怪奇物語5》；即將播出的《盲婚試愛5》、《戀愛修課2》及《怪盜羅蘋3》 亦公開了最新片段。西班牙語劇《名校風暴7》，則落實10月20日首播。

上 / 下一篇新聞