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娛樂

舊拍檔宥勝為性騷擾道歉 林心如感震驚 稱合作時沒有不舒服

【明報專訊】台灣近期「#Me too」事件持續延燒，不少人紛紛出面發聲，公開過往被性騷擾的經歷。台劇《犀利人妻》41歲男星宥勝昨日被兩女工作人員分別爆料，稱曾遭他胸襲、環抱、解開內衣等行為性騷擾，重挫宥勝一向好丈夫及好爸爸形象。宥勝在事件曝光後，火速在社交網發文道歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，面對曾經犯過的錯，我不會逃避」。林心如曾與宥勝合作拍劇，昨日出席活動聞宥勝捲性騷擾風波，驚訝瞪大眼睛說彼此不熟，跟對方合作時沒有不舒服，呼籲每個人都有說「不」的權利。

娛樂組

宥勝與太太林慈惠結婚8年，育有一對子女，給人好丈夫及好爸爸形象。入行15年的他拍過10多部劇集，包括《犀利人妻》、《她們創業的那些鳥事》等，亦有主持節目。昨日宥勝被兩女工作人員在社交網發文分別指控曾遭他性騷擾，受害者稱被宥勝從後環抱、胸襲，又有借廁所為名進入女方家，坐在女方身上強吻及解開內衣。有受害人即時喝止，事後收到宥勝的道歉信息。有受害者當時因宥勝老婆林慈惠懷第二胎，不忍投訴傷害對方，選擇離職，但一直感覺不好。

宥勝自爆曾遭性侵

宥勝昨日爆出性騷擾事件後，火速在社交網發文道歉，他寫道：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」有受害人向傳媒表示在道歉聲明後，收到宥勝傳來信息道歉，她曾一度雙手發抖不敢看。她稱宥勝在信息提到「其實我自己也被性侵過」，透露他懂那種世界空掉，身邊的信任一夕瓦解的憤怒和恐懼感，他也為個人的衝動道歉，表示這麼多年來，每次看到性騷擾的新聞都很痛苦，「一方面是想到你們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰，這一天終於來了」。該受害人認為宥勝所說曾被性侵是兩回事，「不能因為你曾經受到什麼樣的遭遇就這樣子，有點是為了解釋而解釋」。她認為道歉是其次，「希望大家能夠重視，遇到這種狀况，要勇敢說出來並反抗」。

林心如跟宥勝對手戲不多

林心如曾與宥勝合演劇集《她們創業的那些鳥事》，昨日在台灣出席節目《光開門就很忙了》記者會，聽聞宥勝的性騷擾事件，她瞪大眼睛面露震驚表情，表示與對方不是很熟，「劇中他跟陳意涵的戲比較多，但我們合作過程沒有任何不舒服的地方，之前沒有聽過這樣的事情」。

台灣近期性騷風波連環爆，林心如透露沒有遇過，工作結束就回家，並提到自己心中有界線，「如果遇到不舒服的事，當下也不會容忍，每個人都有說『不』的權利」。

黃子佼避談離場

黃子佼昨日擔任記者會主持，他曾經「拒絕與宥勝同台」，當時黃子佼沒說原因，只說會將秘密帶入棺材。有傳是老婆孟耿如多年前與宥勝合作拍劇時，因與宥勝有親密戲，導致他對宥勝不滿。

黃子佼被問及宥勝涉性騷擾問題，他說：「我沒有在關注（性騷擾）新聞，我比較關注的是學校的事件。」活動結束後，他再聽記者提到宥勝的名字，隨即表示「不談、不談」，並離開現場。

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