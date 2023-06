騷前粉絲暈倒 籲注意安全 蔡徐坤獲古巨基教廣東話冧粉絲

拒除衫騷肌

蔡徐坤以多個型格造型亮相,獻唱《現象(PHENOMENON)》及《標簽》打頭陣,唱完冧粉絲說:「落咁大雨,多謝你們來睇我,我好掛住你們,掛唔掛住我?今(前)晚你們要注意安全。」他表示看到在場粉絲感覺有點不真實,不敢相信實現從小的願望,感到很幸運。他不時與粉絲互動,聽到男粉絲稱喜歡他的歌曲《You Can Be My Girlfriend》,他笑道:「想不到有男粉喜歡這首歌。」有粉絲大叫他「脫掉」穿著的西裝褸,他不就範說:「為什麼你們每次都有這個環節,衣服真是縫上的,我是老實男人。」他邀請內地節目《星動亞洲》導師古巨基(基仔)到場欣賞,基仔說:「很久不見,你非常棒,7年前認識你,你是個追逐夢想的大男孩,現在是舞台上的萬人迷。」還教蔡徐坤以廣東話說:「ikun(粉絲暱稱)我永遠都咁愛你哋!」大冧粉絲。

騷後蔡徐坤表示從工作人員口中得悉有粉絲暈倒,幸粉絲休息一會已無恙。問為何不應粉絲要求脫衣騷肌?他解釋:「上一場有脫,我是隨機,有時會脫,每場都不一樣,如果每場都脫就不好玩。」他表示與基仔相識多年,一直未有機會見面,有機會亦想與基仔合作。蔡徐坤說:「我很喜歡他的《情歌王》,每次去KTV必點,但合唱就不要唱這首歌,太長了。我也可以教他跳舞。」問想不想和香港新生代歌手合作?他說:「我是一個old school的人,今(前)晚一定會說是古巨基,然後就是鄧紫棋吧。她是我的好朋友。(可有聽過MIRROR?)有,他們都很優秀。」

記者:林祖傑