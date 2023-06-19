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娛樂

對佘詩曼讚不絕口 何廣沛認有好感恨再合作

何廣沛提起佘詩曼心心眼 盼《新聞女王》開續集再合作

【明報專訊】何廣沛、莊思明、楊明、孔德賢、田啟文和無綫高層樂易玲等，昨日到銅鑼灣出席戲院開幕禮。何廣沛剛拍完無綫劇《新聞女王》，現為另一部劇《非常檢控觀》開工。他自爆好掛住《新聞女王》對手佘詩曼（阿佘），「阿佘開工經常萬歲請飲食，又會關心其他同事，未埋位跟大家傾偈，大家都不捨得她。劇集煞科後，她翌日已到內地開工，好佩服她的魄力」。

何廣沛大讚阿佘專業、記性好，未開工已熟讀劇本，今次合作變成他偷師好機會，期待《新聞女王》開續集再跟阿佘拍檔。可有考慮追求阿佘？何廣沛笑說：「好多男人都想追她，要阿佘肯揀才可，我在劇中跟她有感情戲已好開心。」是否戲假情真愛上阿佘？他說：「個個都愛上她，對她有好感，她做新聞女王，初初以為氣場好勁，原來私下好友善。」

莊思明紋身紀念亡父

莊思明與楊明最近各自忙拍劇，難得拍拖睇戲。昨日父親節，思明有點感觸，掛念2月病逝的爸爸，「日前是爸爸冥壽，開工沒時間想太多，但放工後會傷感。我和兩個家姐為紀念爸爸，問醫生拿了爸爸的心電圖，以心電圖紋和爸爸名字做紋身圖案，一齊紋在左手」。

楊明表示媽媽昨日農曆生日，會帶思明回家食飯。思明踢爆男友忘記母親農曆生日，所以只能準備蛋糕，之後新曆生日時再送禮物。楊明讚思明常買保健品孝敬未來老爺奶奶，所以父母疼惜女友多過自己，他笑說：「我每周安排回家食飯，媽媽知道思明要返工，就叫我不要返去。（快點結婚可多吃住家飯？）我都想快點結婚，但最快要下年。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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