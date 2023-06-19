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娛樂

劉德華《掃毒2》被控抄內地電影 原告索償1.1億元不同意調解

【明報專訊】劉德華監製及主演電影《掃毒2：天地對決》2019年上映，內地票房收逾13億人民幣（約14.3億港元）。2021年8月成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生入稟法庭控告《掃毒2》涉抄襲其2006年執導電影《完美情人》，指兩套戲在敘事結構、故事背景、人物關係、重要情節、結局表達、人物職業、拍攝表現手法、人物海報設計、片名設計、服裝設計等多方面重合。

當時內地報道指北京知識產權法院已對此立案，《掃毒2》6家出品公司包括寰宇娛樂有限公司，還有劉德華、導演邱禮濤、編劇等被控告，要求賠償9999萬人民幣（約1.1億港元）。至於發行《掃毒2》的寰宇電影負責人林小明當時強調《掃毒2》屬原創劇本，他亦從未看過《完美情人》，覺得風馬牛不相及。

原告展示「抄襲對比視頻」

據內地傳媒報道上述案件今年2月在北京知識產權法院第一次庭審，開庭庭審焦點主要是《完美情人》的創作時間是否早於《掃毒2》，以及《掃毒2》是否涉嫌抄襲。苟鈺生向法院展示95個證據，展示涉案影片近40分鐘的「抄襲對比視頻」，共展示16條196點具體抄襲細節。被告劉德華未有出庭，由特別授權律師代理出庭。

日前案件第二次正式庭審，據悉是針對原告提出的「抄襲細節」發表意見，被告方則否認抄襲，稱原告《完美情人》是愛情片，《掃毒2》是警匪片，不可能抄襲愛情片。原告當庭提交了《完美情人》上海市公安局同意立項通知。

苟鈺生表示目前北京知識產權法院對本案的庭審已經全部結束，審判長問是否願意調解，原告方當庭表示不同意調解。法院將擇日對本案宣判。

娛樂組

相關字詞﹕完美情人 掃毒2：天地對決 劉德華

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