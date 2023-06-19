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娛樂

自爆《叱咤》「捧蛋」感不快 張敬軒為粉絲慳荷包 撥款設應援基金

張敬軒盼歌迷留錢傍身 成立應援基金 自己應援自己畀錢

【明報專訊】張敬軒11場《REVISIT張敬軒演唱會》前晚圓滿結束，其中5場原定去年底及今年初舉行，因他感染新冠病毒要延期補場。張敬軒說出原本今年1月2日尾場的感言，承認在《叱咤頒獎禮》無獎感不開心，希望大家今年再投票給他。過去3年，張敬軒在香港舉行了51場演唱會，另有3場在英國，感恩有這麼多觀眾支持。張敬軒創先河出錢給粉絲做應援物支持自己，稱不想粉絲在疫下經濟受影響花費在他身上。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）演唱會前晚尾場，他出場即炒熱氣氛，為去年底確診新冠病毒延期開騷致歉，並說出原定在1月2日尾場騷的感受，笑言：「昨天（1月1日）是新年第一日，大家好嗎？我昨晚在《叱咤頒獎禮》攞不到獎，真的有點不開心。不緊要，今年大家再投畀我」。全場報以歡呼聲。

軒仔感謝觀眾給予耐性等候補場，笑稱要落力還個真尾場，「我們今（前）晚大把時間，場館好好，加時不用罰錢，要罰都畀得起，因為老闆在場」。引得台下尖叫聲不斷。

淡出社交平台 專注當歌手

軒仔提到有名舞蹈員感覺有少少不舒服，立即辭演尾場，全為他着想，「因為我下星期出發去美國開騷」。他稱過去3年，前後在港舉行了51場演唱會，連同倫敦3場，合共54場，從未想過自己可以得到那麼多觀眾支持。軒仔說：「在倫敦也有感人的事，有個粉絲專程從比利時布魯塞爾過來捧場，睇完騷通宵冒寒等車回去。香港亦有粉絲為捧尾場騷，在門外買黃牛飛。」他承諾鍛煉自己更上一層樓，未來表演更好給大家看，「我在疫情時化身早餐界KOL，是為了求變、帶正能量，今年我會淡出社交平台，走回錄音室做歌手」。

軒仔自言入行時沒有「應援」這詞語，「援」字只令他想到「衰嘢」。後來才知道應援是時下藝人得到歌迷支持的表現， 他見很多粉絲花好多時間、心機和金錢打造應援物品，非常感動。他表示知道3年疫情對大家各自經濟都有衝擊 ，希望大家在這個年頭留多個錢傍身，他決定由今個月開始，私人撥出一筆錢做應援基金，「大家湊到我咁高大，有些事應由我做番，因為我不識設計，不及粉絲做應援咁叻，但又不想他們花錢，所以由我出錢，咁就大家開心，我又得到應援」。台下一片掌聲。

廣州成長的軒仔，細說來港發展20年，遇到不少好人好事，一度感觸。他說：「有段時間住尖沙嘴青年會，結識附近文具店店長，對方知我隻身來港過得不容易，教識我很多事物，經常送文具給我。不過我最近重遊舊地，得知他被最後一波疫情帶走了。」隨即唱出《叮噹可否不要老》致敬。

公開向Tyson Yoshi示愛

Tyson Yoshi（程浚彥）與女友Christy、陳家樂與太太連詩雅、李幸倪、經理人霍汶希、老闆楊受成與太太等捧場。軒仔走近觀眾席時，向Tyson Yoshi示愛，「這名大隻佬，好似細佬的物體，在我確診時日日發信息問候，是個好有心的男人，我要當住他女友面前講聲I love you」。

個唱尾聲，軒仔稱為入行20周年旅程畫上一個句號，感激粉絲沿途相伴，「從現在開始，是一個新開始，希望未來跟大家一齊進步」。最後他三度安歌，以《遇見神》結尾，感恩上天一直眷顧。

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