【開箱】續談《閃電俠》 艾薩米勒出色 不拍續集可惜

母子道別極催淚

事實上，《閃電俠》雖由安迪慕式提（Andy Muschietti）執導，但無論在故事情節、畫面風格和戰鬥場面上，都帶有薩克薛達《正義聯盟》影子，例如閃電俠到俄羅斯監獄救出女超人，後者把獄卒打到落花流水一幕；又如薩德將軍（米高山倫飾）殺死女超人和蝙蝠俠的重頭戲，感覺都熟口熟面，不單令影迷有親切感，更重要的是，《閃電俠》展示了超級英雄片應有的幽默感，而非像Marvel近年遭人詬病的《雷神奇俠4》及《變形女俠：律政英雌》般胡鬧和硬滑稽。

艾薩米勒一人分飾兩角，分別是現實世界的「閃電俠」巴利，以及他利用超能力穿越時空回到18歲的自己，絕對是演技一大考驗，難得艾薩演來游刃有餘，兩個角色性格分明，一個內向沉鬱，另一胡鬧衝動，就算同場互動，影迷仍可分得一清二楚。最後一幕巴利終於放下心結，跟母親在超級市場擁抱道別，細膩演技充滿感染力，從筆者隱約聽到戲院觀眾取出紙巾拭淚的聲音已是最佳證明。

遺憾的是三代蝙蝠俠未能攜手抗敵，像《蜘蛛俠：不戰無歸》出現「三蛛同堂」的經典場面，然而賓艾費力以人生導師姿態諄諄善誘巴利、米高基頓在巴利最無助之時出手相助，最後佐治古尼壓軸登場，足夠令粉絲驚喜不已。至於莎莎哥利扮演DC電影宇宙（簡稱DCU）首名拉丁裔女超人，在電影公司行政總裁占士根（James Gunn）公布發展藍圖第一階段新片《女超人》（Supergirl: Woman of Tomorrow），先讓她在《閃電俠》搶閘登場，不過表現只屬一般，未能令人留下深刻印象。

片尾彩蛋惹猜測

值得一提的是，《神聖電視台》金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）早前現身《閃電俠》洛杉磯首映禮，令到她客串演出反派「逆閃電」的網上傳聞，可信程度忽然大增，事實卻是她並未出現在電影內。究竟所為何事？本片以巴利母親遭人殺害、父親含冤入獄為背景，問題是戲中從未透露誰是兇手，令到不少觀眾帶着滿腹疑團離開戲院。根據漫畫原著，殺死巴利母親的正是穿越時空犯案的逆閃電。因此有理由相信，導演已經拍畢相關情節，但礙於「不能說的原因」才把畫面抽起不播。

由於《閃電俠》已被占士根排除在發展藍圖第一階段之外，加上艾薩米勒去年屢次犯事，導致形象崩壞，開拍續集機會渺茫，因此導演懶得透過片尾彩蛋埋下任何伏筆，自是不難理解。本片放映完畢後，片尾只有一段彩蛋，講述巴利相約「水行俠」亞瑟古雷（積遜莫瑪飾）到酒吧買醉，重提自己誤闖多元宇宙的怪異經歷，亞瑟聽罷不以為然，最後倒臥在街邊水坑，一副厭世模樣。

積遜莫瑪出現在這段看似無關痛癢的彩蛋，原因可能有二，其一為今年12月開畫《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）宣傳造勢，或者暗示閃電俠有望在其新片客串，為復出作測試水溫之用。

上映日期：6月15日