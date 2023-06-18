廣末涼子夫妻同陷出軌醜聞 老公外遇對象不止一人 傳為巨額贍養費爆料

據日媒報道，原名井筒順的Candle JUNE與廣末涼子結婚後，考慮到廣末與前夫岡澤高宏所生兒子，或因父母離異而被迫改姓，寧願自己入贅廣末家，易名為廣末順。Candle JUNE婚後照顧家庭，廣末負責拍戲掙錢。2014年廣末曾與《First Love初戀》佐藤健傳緋聞，夫婿當時保持沉默，但仍與廣末一起參加親子活動。

傳聘私家偵探蒐證

廣末日前承認出軌時，只向自己和鳥羽周作的家人、子女和粉絲致歉，由始至終並未提及丈夫名字，Candle JUNE好友批評廣末「當你發展演藝事業時，他選擇留在家中照顧孩子，如今爆出婚外情，卻欠他一句抱歉」。

不過，日媒《日刊Digital》卻指Candle JUNE並非如外界所指是好老公和好爸爸，擁有190萬追隨者的日本網紅「瀧澤Gareso」，前日透過社文媒體爆料，指廣末、鳥羽和Candle JUNE都有外遇，踢爆「三重不倫戀」。網紅指Candle JUNE在日本各地都有「小三」，就算參加東日本地震賑災活動時，女方亦會隨行，其中一名A小姐任職美甲師，在Candle JUNE與廣末結婚一年後開始拍拖，二人秘密交往多年，直至男方移情別戀才分手，暗示出軌對象不只一人。

瀧澤Gareso又指出，Candle JUNE曾委託多名私家偵探蒐集廣末與鳥羽出軌證據，甚至把廣末的情書及日記交給《週刊文春》，藉此離婚獲取贍養費。消息曝光後，有網民批評廣末夫妻同樣差勁，也有人指瀧澤Gareso言論欠缺實證，或以假新聞博取點擊。

著名編劇拒斥廣末

提起廣末，曾任日劇《安寧之鄉》、《父親的背景》編劇的倉本聰，創作新片《海的沉默》將於明年上映，由《禮儀師之奏鳴曲》本木雅弘與《閨密食堂》小泉今日子主演，前日在北海道取景，講述天才畫家本木雅弘與經營蠟燭工作室的小泉今日子之間的愛情悲劇。倉本聰被問到對於廣末出軌的看法？他說：「愛情這東西，在不倫戀發生前，不是永恆的嗎？我無意指摘廣末涼子。」現年88歲的倉本聰笑言，曾與比他年輕65歲的少女傳緋聞，自嘲比廣末更出位。

文：蘇珮欣