認收入大增 目標置業 阿儀嫌棄中環半山宿舍

林寶玉透露阿儀稍後赴馬來西亞拍攝公司投資的網劇，角色與辦公室有關，公司新簽的女團和男歌手也會參演。阿儀問經理人：「不去新加坡嗎？」林寶玉說：「會去拍外景，順便玩和食。」

最近不停工作的阿儀直認豬籠入水，目標是置業，因現在的住所距離公司太遠，出入不太方便。林寶玉表示公司將會安排阿儀入住中環半山的宿舍，但阿儀卻不太開心問：「有無其他地方選擇。」

黃又南現雙下巴即減肥

黃又南聲音沙啞，他表示因日前為電影《談判專家》拍一場力竭聲嘶大嗌「警察，放低槍」的戲，還笑言很開心在戲中有得鬧劉青雲，大讚對方好人，「劉青雲好幫後輩，他對我說有些位可以去盡一點，不用就住，向他吐口水也可以。我經常請教青雲，不用埋位時，會看青雲和吳鎮宇演出，細心聽他們談論，獲益良多」。

又南之前拍電影《死屍死時四十四》，每晚吃消夜又拍得開心，身心開朗下重了接近6kg，最近積極做運動減肥，「我很貪靚，見到出現雙下巴，即督促自己減肥，做演員亦不可以太放縱，距離目標還有1kg，也想改變小子形象，不可以太瘦削」。

記者：柯美