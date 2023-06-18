明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

認收入大增 目標置業 阿儀嫌棄中環半山宿舍

【明報專訊】薛影儀（阿儀）與經理人林寶玉、黃又南、趙哲妤等前晚出席日本電影《怪物》首映禮。阿儀早前推出第二首歌曲《爸爸爸爸我愛你》，MV至昨日網上點擊率逾30萬。今日是父親節，阿儀會在工作中度過，到深水埗做義工派糭給長者。阿儀投訴說：「我有幾個朋友想一齊去做義工，但經理人不批准。」林寶玉即否認稱，沒收到消息。

林寶玉透露阿儀稍後赴馬來西亞拍攝公司投資的網劇，角色與辦公室有關，公司新簽的女團和男歌手也會參演。阿儀問經理人：「不去新加坡嗎？」林寶玉說：「會去拍外景，順便玩和食。」

最近不停工作的阿儀直認豬籠入水，目標是置業，因現在的住所距離公司太遠，出入不太方便。林寶玉表示公司將會安排阿儀入住中環半山的宿舍，但阿儀卻不太開心問：「有無其他地方選擇。」

黃又南現雙下巴即減肥

黃又南聲音沙啞，他表示因日前為電影《談判專家》拍一場力竭聲嘶大嗌「警察，放低槍」的戲，還笑言很開心在戲中有得鬧劉青雲，大讚對方好人，「劉青雲好幫後輩，他對我說有些位可以去盡一點，不用就住，向他吐口水也可以。我經常請教青雲，不用埋位時，會看青雲和吳鎮宇演出，細心聽他們談論，獲益良多」。

又南之前拍電影《死屍死時四十四》，每晚吃消夜又拍得開心，身心開朗下重了接近6kg，最近積極做運動減肥，「我很貪靚，見到出現雙下巴，即督促自己減肥，做演員亦不可以太放縱，距離目標還有1kg，也想改變小子形象，不可以太瘦削」。

記者：柯美

相關字詞﹕黃又南 林寶玉 薛影儀（阿儀）

上 / 下一篇新聞