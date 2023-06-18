明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

擇偶條件一定要孝順 炎明熹不抗拒拍拖「現在也可以」

【明報專訊】18歲炎明熹（Gigi）出道近兩年，已成為樂壇小天后，她接受港台車淑梅節目《舊日的足跡》訪問。

獲姑丈姑媽疼愛 幸福滿瀉

今日是父親節，Gigi趁機感謝爸爸和一眾姑丈們，「我有5個姑媽，帶大我是四姑丈，最近大家看到的是五姑丈，他們都把我當女兒般疼愛，我幸福滿瀉！爸爸是跌打醫生，曾在鄉間開診所；我在香港出生，回鄉時居於診所，我們家傳跌打，其實我也有興趣，但可惜傳男不傳女，小時候我希望跟媽媽一樣做護士，幫助和照顧病人」。她除了多謝父母誕下她，還感激四姑丈，「沒有他，大家便不會認識到炎明熹；當年四姑丈和四姑媽離開汕尾去香港，我嚷着要一齊去，由幼稚園至初中，都跟四姑丈住，後來為方便學唱歌，就與五姑丈與五姑媽一起生活」。

心儀理大時裝設計課程

中學文憑試（DSE）下月放榜，Gigi跟家人討論過，希望一邊學習一邊唱歌。她熱愛唱歌，做起來有幸福感；讀書增長知識，是需要的，兩者一起進行讓她有多點空間、多些想像。她想過讀演藝學院，但心儀理工大學的時裝設計課程，如有天不做歌手，相信可做優秀的時裝設計師。

被指似梅艷芳 感驚喜榮幸

被稱為樂壇小天后，Gigi表示從沒想過有這樣的成績，現在對自己要求高了，現階段是先把歌唱好。她喜歡梅艷芳（梅姐）前輩，曾有前輩指她跟梅姐相似，她感到驚喜和榮幸。她從網上看過梅姐的演唱會，「梅姐最後的演唱會我看了兩三次，加上知道她的經歷，覺得好感動。她唱低音時很有感染力，唱快歌時，瘦小身軀能夠爆發出強大力量，我也希望能做到像她一樣」。談到她唱情歌絲絲入扣，可有暗戀過人？她說：「小學時有，其實哪一類男孩子也沒所謂，緣分到了擋也擋不住，我理想伴侶是一個好人，喜歡我多於我喜歡他，而且一定要孝順，何時拍拖我沒所謂，現在也可以。」

娛樂組

相關字詞﹕梅艷芳 樂壇小天后 舊日的足跡 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞