年屆70歲勇敢追夢 好爸爸吳大強為兒子樹立榜樣

吳大強（Bill哥哥）表示受兄姊感染，七八歲已對唱歌感興趣，當時讀英文學校，所以唱英文歌為主，初時只跟旋律唱，到10多歲才明白歌詞意思，於是學結他自彈自唱。縱使長大後參加過不同的歌唱比賽，且有不錯成績，但吳大強從沒想過入行當歌手，純粹為興趣，「因當時覺得做歌手是遙不可及的事，自覺沒這能力，亦不認識人，不知從何入手，加上受生活條件所限，不敢冒險嘗試，我還有另一個愛好，就是踢足球，已經踢到半職業，雖然收入不高，但起碼達到自己的興趣」。

任酒店總經理重燃唱歌團火

參加《中年好聲音》前，吳大強是退休人士，退休前任職酒店總經理，亦是因這職業，令他重燃唱歌團火。他稱因酒店行業常有大大小小不同的唱歌活動，反而多了唱歌機會，作為老總的他，可藉此跟下屬同歡外，又可自得其樂，所以每次都積極參與，「大家覺得我在舞台上很從容，就是從這些經驗累積回來，我試過面對逾百圍客人獻唱，所以已經習慣了」。

面對任何困難都要勇敢面對

報名參賽時已年屆70歲，交表一刻有否猶豫？吳大強說沒有，知道自己能應付，而且這次不嘗試，不知何時再有機會，所以決定參賽，只是沒想過是一次長途賽。他笑稱以前唱3首歌就頒冠軍，「我參賽除了是為興趣，亦希望給兒子看到，我現在這年紀仍豁出去，一樣可接受挑戰，將來他們面對任何困難，都要勇敢面對」。他亦開心能為大家帶出正能量，不要以為60歲就退休走下坡，即使年過70，一樣可以追夢。

得到觀眾認同是意外收穫

吳大強最終以第6名完成比賽，他表示一直抱享受的心態參賽，節目中高手林立，自己的目標不是攞冠軍，能去到決賽已很滿意，過程中最大滿足感，是獲得評判對他唱歌的肯定；至於帶給他意外收穫，則是得到觀眾認同，走在街上無論男女老少、來自什麼行業都叫他加油，連小朋友都讚Uncle Bill唱歌好叻，令他感覺神奇，「我覺得他們除了欣賞我唱歌外，亦覺得我是一個勇敢的人，我不怕被人說年紀大，想唱歌就唱」。

享受唱歌 未必當全職歌手

會否簽約無綫？吳大強表示仍考慮中，有合適的唱歌機會無任歡迎，但做全職歌手就未必，因希望享受退休生活。現在又忙起來，太太可有微言？他笑言都是因太太退休，他才退休，太太知他唱歌只是玩票性質，若有工作，雙方可以商量，並已預留時間跟太太去旅行。早前在活動上暈倒，吳大強稱事後家人都有叮囑他唱還唱，都要小心身體，他也會量力而為，他笑說：「我發現暈一暈之後，在演唱會唱得比以前更加好，很夠氣。（目標唱到幾多歲？）隨心，我希望身體健康，只要唱得到，會繼續唱下去，因為唱歌對我是享受，並非工作。」

想父子檔拍劇 合演師生

談到已跟兒子吳偉豪合唱，下個目標是否想父子檔拍劇？吳大強表示有興趣，但現實已是父子，若合作拍劇，希望演繹不同關係的角色，例如師生。他笑言最近試過當藝人的滋味，終體會兒子日夜顛倒的生活，真的不容易，「可以了解兒子的工作是好事，起碼他日後『車大炮』，我都知真假」。

近年吳偉豪上位受無綫力捧，吳大強也感安心，寄語兒子要加把勁，繼續磨練演技，未來更上一層樓。他稱兒子初入行時，自己有點擔心，因聽聞娛樂圈很複雜，但兒子入行後令他改觀，特別是《愛．回家之開心速遞》劇組關係像一家人，令他很放心。對於偉豪之前捲入不雅片風波，吳大強表示作為父親，都是鼓勵兒子做好自己的工作，不要再將這些事放在心。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com