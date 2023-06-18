明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

年屆70歲勇敢追夢 好爸爸吳大強為兒子樹立榜樣

父親節｜吳大強「一門四傑」 教兒子尊師重道 寄語吳偉豪磨練演技

【明報專訊】71歲吳大強參加無綫《中年好聲音》，用實際行動告訴大家追夢並無年齡之分，雖然最後只得第6名，但贏得一片掌聲。熱愛唱歌的他，開心參賽有意外收穫，就是得到觀眾認同，只要唱到，都會繼續唱下去，不過做全職歌手就未必。今日父親節，育有4子的吳大強，希望藉此為兒子樹立榜樣，自己在這年紀仍豁出去，將來他們無論遇到任何困難，都應該勇敢面對。談到教子有道，栽培出「一門四傑」，吳大強表示為4子感驕傲。

吳大強（Bill哥哥）表示受兄姊感染，七八歲已對唱歌感興趣，當時讀英文學校，所以唱英文歌為主，初時只跟旋律唱，到10多歲才明白歌詞意思，於是學結他自彈自唱。縱使長大後參加過不同的歌唱比賽，且有不錯成績，但吳大強從沒想過入行當歌手，純粹為興趣，「因當時覺得做歌手是遙不可及的事，自覺沒這能力，亦不認識人，不知從何入手，加上受生活條件所限，不敢冒險嘗試，我還有另一個愛好，就是踢足球，已經踢到半職業，雖然收入不高，但起碼達到自己的興趣」。

任酒店總經理重燃唱歌團火

參加《中年好聲音》前，吳大強是退休人士，退休前任職酒店總經理，亦是因這職業，令他重燃唱歌團火。他稱因酒店行業常有大大小小不同的唱歌活動，反而多了唱歌機會，作為老總的他，可藉此跟下屬同歡外，又可自得其樂，所以每次都積極參與，「大家覺得我在舞台上很從容，就是從這些經驗累積回來，我試過面對逾百圍客人獻唱，所以已經習慣了」。

面對任何困難都要勇敢面對

報名參賽時已年屆70歲，交表一刻有否猶豫？吳大強說沒有，知道自己能應付，而且這次不嘗試，不知何時再有機會，所以決定參賽，只是沒想過是一次長途賽。他笑稱以前唱3首歌就頒冠軍，「我參賽除了是為興趣，亦希望給兒子看到，我現在這年紀仍豁出去，一樣可接受挑戰，將來他們面對任何困難，都要勇敢面對」。他亦開心能為大家帶出正能量，不要以為60歲就退休走下坡，即使年過70，一樣可以追夢。

得到觀眾認同是意外收穫

吳大強最終以第6名完成比賽，他表示一直抱享受的心態參賽，節目中高手林立，自己的目標不是攞冠軍，能去到決賽已很滿意，過程中最大滿足感，是獲得評判對他唱歌的肯定；至於帶給他意外收穫，則是得到觀眾認同，走在街上無論男女老少、來自什麼行業都叫他加油，連小朋友都讚Uncle Bill唱歌好叻，令他感覺神奇，「我覺得他們除了欣賞我唱歌外，亦覺得我是一個勇敢的人，我不怕被人說年紀大，想唱歌就唱」。

享受唱歌 未必當全職歌手

會否簽約無綫？吳大強表示仍考慮中，有合適的唱歌機會無任歡迎，但做全職歌手就未必，因希望享受退休生活。現在又忙起來，太太可有微言？他笑言都是因太太退休，他才退休，太太知他唱歌只是玩票性質，若有工作，雙方可以商量，並已預留時間跟太太去旅行。早前在活動上暈倒，吳大強稱事後家人都有叮囑他唱還唱，都要小心身體，他也會量力而為，他笑說：「我發現暈一暈之後，在演唱會唱得比以前更加好，很夠氣。（目標唱到幾多歲？）隨心，我希望身體健康，只要唱得到，會繼續唱下去，因為唱歌對我是享受，並非工作。」

想父子檔拍劇 合演師生

談到已跟兒子吳偉豪合唱，下個目標是否想父子檔拍劇？吳大強表示有興趣，但現實已是父子，若合作拍劇，希望演繹不同關係的角色，例如師生。他笑言最近試過當藝人的滋味，終體會兒子日夜顛倒的生活，真的不容易，「可以了解兒子的工作是好事，起碼他日後『車大炮』，我都知真假」。

近年吳偉豪上位受無綫力捧，吳大強也感安心，寄語兒子要加把勁，繼續磨練演技，未來更上一層樓。他稱兒子初入行時，自己有點擔心，因聽聞娛樂圈很複雜，但兒子入行後令他改觀，特別是《愛．回家之開心速遞》劇組關係像一家人，令他很放心。對於偉豪之前捲入不雅片風波，吳大強表示作為父親，都是鼓勵兒子做好自己的工作，不要再將這些事放在心。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕中年好聲音 吳偉豪 父親節 吳大強

上 / 下一篇新聞